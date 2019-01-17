Американец, переживший теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, убит террористами в Кении

Мир

В среду, 16 января, в столице Кении Найроби завершилась операция по освобождению отеля Dusit, который был захвачен террористами за день до этого. Как уже сообщали «ФАКТЫ», группа боевиков экстремистской организации «Аш-Шабаб» 15 января ворвалась в гостиницу, где обычно останавливаются иностранцы, и открыла огонь по постояльцам и обслуживающему персоналу. Глава полиции Найроби заявил, что в результате нападения погиб 21 человек, не считая самих террористов. Операция по освобождению заложников продолжалась более 20 часов. Все пять боевиков были убиты. Из отеля эвакуировали не менее 700 человек.

В числе погибших есть иностранные граждане. В частности, были убиты британский подданный Люк Поттер и американец Джейсон Спиндлер. Спиндлер, как выяснилось, 11 сентября 2001 года выжил во время теракта в Нью-Йорке. Он работал в то время в компании, чей офис находился в здании № 7 Всемирного торгового центра. Это здание загорелось и обрушилось спустя девять часов, после того как первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ.

Джейсон Спиндлер

Джейсону тогда удалось выбраться живым. После этого он вступил в Корпус мира. В Кении жил и работал последние пять лет.

Во вторник, 15 января, Спиндлеру исполнился 41 год. Он обедал в ресторане, когда туда ворвались террористы…

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