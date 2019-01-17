Происшествия

Под Киевом лихач едва не убил военного: фото и видео с места ЧП

Поздно вечером в среду, 16 января, Renault сбил военнослужащего Вооруженных сил Украины. ЧП произошло на дороге, соединяющей Броварской проспект и село Зазимье. Ранее сообщалось, что в Киеве столкнулись военный автобус и представительский Mercedes.

Как сообщает «Информатор», 33-летний пострадавший в военной форме шел по обочине неосвещенной дороги. Не исключено, что он вышел из располагающегося неподалеку санатория «Хвыля». Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

У Renault в результате ДТП было вырвано крыло и оторвано зеркало. Сообщается, что правоохранители усомнились в версии водителя о том, что он сразу же после ЧП остановился и не перемещал автомобиль. Сообщается, что изначально мужчина отрицал, что находился за рулем, и отказывался общаться с полицейскими.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ДТП под Львовом погибли трое контрактников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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