В Киеве водитель на учебном авто сбил насмерть пешехода (фото)

Происшествия

В Киеве в ночь на четверг, 17 января, на улице Пуховской возле площадки временно задержанных машин водитель на учебном автомобиле «Ланос» смертельно травмировал пешехода.

Известно, что пешеход двигался в сторону жилмассива Троещина. По предварительной информации, мужчина нарушил элементарные правила безопасности. Идти по дороге в темное время суток нужно очень осторожно. А переходить дорогу — лишь убедившись, что машин нет.

Судя по всему, водитель заметил пешехода в последний момент, либо вовсе его не увидел. Удар был очень сильный. Машина остановилась достаточно далеко от места наезда.

Как рассказали правоохранители, личность погибшего еще не установлена. Документов при нем не оказалось. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что поздно вечером в среду, 16 января, под Киевом Renault сбил 33-летнего военнослужащего. ЧП произошло на дороге, соединяющей Броварской проспект и село Зазимье.

А в Одесской области, в селе Боково Любашевского района, ехавший на «Волге» местный житель сбил в темноте двух девочек (13 и 15 лет), которые шли вдоль дороги. После ДТП водитель покончил с собой.

Также «ФАКТЫ» писали о ДТП под Киевом: в Вишневом автомобиль ВАЗ сбил на переходе женщину с ребенком, которым до тротуара оставалась буквально несколько шагов. Видео происшествия выложили в Интернет.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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