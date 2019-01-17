- 17:11 Когда в Украине полноценно заработает система бесконтактных платежей: названы сроки
- 17:11 Рада отказалась отменять мораторий на продажу земли
- 17:02 Биатлон в Рупольдинге: видео женского и мужского спринта на этапе Кубка мира
- 17:00 Пугачеву чудом спасли после неудачной операции
- 16:57 Эхо скандала: контролеров в киевском транспорте будет сопровождать полиция
- 16:51 Что-то меняется, а что-то вечно: в сети смешно пошутили о популярном челлендже
- 16:39 Порошенко утвердил девиз и флаг Сил специальных операций
- 16:37 В Софии Киевской будут проводить богослужения: названы даты
- 16:20 Часть Одессы затопит из-за глобального потепления: ученые озвучили сроки и показали карту
- 16:18 Россия отказалась информировать ЕСПЧ о состоянии Сенцова
К концу недели доллар подорожает: аналитик озвучил прогноз
До конца текущей недели в Украине ожидают умеренного роста курса доллара к гривне. За неделю курс во всех сегментах валютного рынка уже «подрос» на 0,3 — 2,3 процента.
Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. По его словам, с 8 января доллар на межбанке вырос с 27,785−27,805 грн до 28,010−28,040 (плюс 0,8 процента) грн. Средние же курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю поднялись с 27,67−28,06 грн до 27,88−28,16 грн (плюс 0,3−0,8 процента).
«На текущей неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. На межбанке валюта США может торговаться около отметки 28,1 грн, а наличный доллар в банках — около 28,0−28,3 грн», — отметил эксперт.
Полный текст материала с комментариями эксперта относительно курса валют читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар немного подорожает: названы причины».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 5 м/с Ю-3
Давление: 741 мм