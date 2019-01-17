К концу недели доллар подорожает: аналитик озвучил прогноз

Деньги

До конца текущей недели в Украине ожидают умеренного роста курса доллара к гривне. За неделю курс во всех сегментах валютного рынка уже «подрос» на 0,3 — 2,3 процента.

Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. По его словам, с 8 января доллар на межбанке вырос с 27,785−27,805 грн до 28,010−28,040 (плюс 0,8 процента) грн. Средние же курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю поднялись с 27,67−28,06 грн до 27,88−28,16 грн (плюс 0,3−0,8 процента).

«На текущей неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. На межбанке валюта США может торговаться около отметки 28,1 грн, а наличный доллар в банках — около 28,0−28,3 грн», — отметил эксперт.

Полный текст материала с комментариями эксперта относительно курса валют читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар немного подорожает: названы причины».

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