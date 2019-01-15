Курс доллара стабилизировался, а евро дорожает: названы причины

Деньги

Подорожание валюты, наблюдаемое после новогодних праздников, снизило темпы. На 15 января Нацбанк установил соотношение доллара к гривне на уровне 28,02 грн. Финансисты отмечают, что в течение недели валюта США росла в цене, а в пятницу (11 января) ее стоимость резко откатилась вниз, поэтому в итоге гривня не потеряла ни копейки в официальном курсе.



— За неделю курс доллара подрос во всех сегментах валютного рынка на 0,3−2,3 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», с 8 января доллар вырос с 27,785−27,805 грн до 28,010−28,040 (плюс 0,8 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю поднялись с 27,67−28,06 грн до 27,88−28,16 грн (плюс 0,3−0,8 процента). На текущей неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. На межбанке валюта США может торговаться вблизи отметки 28,1 грн, а наличный доллар в банках — около 28,0−28,3 грн.

Аналитики считают, что у валюты есть еще некоторый потенциал для роста до начала налогового периода, когда гривня традиционно начнет укрепляться. В долгосрочной перспективе на пользу гривне пойдет полный запрет расчетов в иностранной валюте на территории страны, что может уменьшить спрос на доллары и евро.

— Национальный банк в рамках планируемой масштабной либерализации валютного рынка Украины не планирует разрешать расчеты в иностранной валюте внутри страны, — подчеркнул на пресс-конференции заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Заметно снизился ажиотаж на безналичном валютном рынке, хотя на торгах межбанка доллар понемногу дорожает.

— В понедельник, 14 января, курс поднялся на 1,5 копейки и закрепился к вечеру в рамках 28,04−28,850 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Показательно, что подорожание произошло лишь под вечер на небольших сделках. Большинство покупок-продаж происходило в рамках 28,01−28,02 грн. Нацбанк на торги не выходил.

Наличный доллар также сбросил обороты в подорожании. На сегодня средний курсовой диапазон при продаже доллара населению — 28,03−28,12 грн. Банкиры считают, что до конца недели наличный доллар может даже подешеветь та 4—5 копеек.

А вот курс евро после новогодних праздников продолжает расти. Так, на 15 января Нацбанк определил стоимость европейской валюты на уровне 32,13 грн. То есть с 1 января евро уже подорожал на 53 копейки. В обменных пунктах цены на евро за неделю выросли на 12—22 копейки: покупают валюту у граждан по 31,89−32,10 грн, продают им по 32,24−32,33 грн.

— Евровалюта 14 января торговалась на мировых биржах в рамках 1,1451−1,1482 доллара за евро, а к вечеру соотношение зафиксировалось на уровне 1,1462 доллара за евро, — сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов. — Слабые данные по промышленному производству в еврозоне снизили евро и усилили британский фунт. Американские фондовые индексы также ушли в минус, именно поэтому сейчас укрепляются не только евро, но и японская иена. Технически евро ничего не мешает достигнуть уровня 1,1495 доллара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, согласно недавним исследованиям, гривня остается одной из самых недооцененных валют мира. Ее реальный курс по покупательной способности должен находиться у отметки 9,68 грн за доллар.

Напомним, что в начале 2018 года The Economist рассчитал, что реальный курс гривни должен составлять не более 8,9 грн за доллар.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter