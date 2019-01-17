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Всем украинцам изменят номера банковских счетов: зачем это нужно (фото)

13:09 17 января 2019   5748
банковская карточка
Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

Вскоре номера всех банковских счетов украинцев будут изменены. Однако специалисты обещают, что переход на новые счета не создаст неудобств для граждан, сберегающих деньги в отечественных банках. Обо всех изменениях финучреждения обязаны информировать своих клиентов.

Что такое международный номер банковского счета

В ближайшее время Национальный банк введет международный номер банковского счета IBAN, что даст возможность гармонизировать украинское платежное пространство с европейским. Согласно решению НБУ, с 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля до 31 октября 2019 года отечественные банки будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями данного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета. В результате действующие номера счетов клиентов дополнятся кодом страны и кодом банка.

Но что такое IBAN? Аббревиатура обозначает International Bank Account Number и переводится с английского как международный номер банковского счета. Основой системы стали разработки Международной организации по стандартизации совместно с Европейским комитетом банковских стандартов. Уже 46 стран перешли на данную систему идентификации. В частности, это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номера счетов IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков — код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр — код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, — непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета клиента.

Как будет проходить смена банковских счетов украинцев

«Введение Национальным банком международного номера банковского счета IBAN будет способствовать модернизации системы электронных платежей НБУ и гармонизирует украинское платежное пространство с европейским», — сообщил на официальной странице регулятора в Facebook директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.

По его словам, в течение переходного периода с 1 апреля по 31 октября этого года банки выполнят следующие действия:

* сформируют новый номер банковского счета (IBAN) для новых счетов в соответствии с требованиями стандарта ISO 13 616;

* самостоятельно изменят номера действующих счетов клиентов в соответствии с требованиями стандарта IBAN;

* обеспечат информирование клиентов об изменении счетов, при этом вносить изменения в договоры не требуется;

* сообщат в Государственную фискальную службу об измененных и закрытых счетах клиентов.

Банкир отметил, что в переходный период, с 1 апреля до 31 октября 2019-го, клиенты банков в реквизитах расчетных документов будут иметь возможность указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер в стандарте IBAN. Впоследствии применение IBAN станет обязательным для всех клиентов всех украинских банков при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах. То есть абсолютно все переводы будут осуществляться только с использованием IBAN.

Что даст людям перевод их банковских счетов на международный формат

В Нацбанке уверяют, что благодаря новой системе оформления станет легче идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает. Это позволит избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах, а также быстрее осуществлять переводы и получать средства. Среди других преимуществ для клиентов банков использование IBAN в будущем сделает возможным применение QR-кодов, которые будут содержать информацию об IBAN, для упрощения оплаты счетов и обмена платежной информацией.

Стоит напомнить, что уже вскоре (7 февраля) полноценно вступит в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Этот документ существенно меняет правила операций с валютами.

Как рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий, в частности, согласно новому закону, разрешено рассчитываться или делать переводы в иностранной валюте в следующих случаях:

* при осуществлении зарубежных инвестиций и возврате зарубежному инвестору прибыли, дохода, дивидендов или других сумм согласно инвестиционной деятельности зарубежного инвестора;

* при покупке-продаже государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, если инициатором или получателем в такой операции является банк;

* рассчитываться со своих счетов, открытых в зарубежных банках.

Эксперт подчеркнул, что данный закон впервые разрешает украинцам свободно открывать счета в зарубежных банках. Поэтому внедрение в отечественной банковской системе международных номеров банковских счетов IBAN даст возможность беспрепятственно переводить средства граждан между счетами в украинских и зарубежных банках.

Кроме того, население сможет покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях, а также в специальных терминалах и банкоматах. А еще новый закон позволит украинцам свободно получать валютные переводы из-за границы.

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