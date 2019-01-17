Деньги

Всем украинцам изменят номера банковских счетов: зачем это нужно (фото)

Вскоре номера всех банковских счетов украинцев будут изменены. Однако специалисты обещают, что переход на новые счета не создаст неудобств для граждан, сберегающих деньги в отечественных банках. Обо всех изменениях финучреждения обязаны информировать своих клиентов.

Что такое международный номер банковского счета

В ближайшее время Национальный банк введет международный номер банковского счета IBAN, что даст возможность гармонизировать украинское платежное пространство с европейским. Согласно решению НБУ, с 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля до 31 октября 2019 года отечественные банки будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями данного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета. В результате действующие номера счетов клиентов дополнятся кодом страны и кодом банка.

Но что такое IBAN? Аббревиатура обозначает International Bank Account Number и переводится с английского как международный номер банковского счета. Основой системы стали разработки Международной организации по стандартизации совместно с Европейским комитетом банковских стандартов. Уже 46 стран перешли на данную систему идентификации. В частности, это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номера счетов IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков — код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр — код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, — непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета клиента.

Как будет проходить смена банковских счетов украинцев

«Введение Национальным банком международного номера банковского счета IBAN будет способствовать модернизации системы электронных платежей НБУ и гармонизирует украинское платежное пространство с европейским», — сообщил на официальной странице регулятора в Facebook директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.

По его словам, в течение переходного периода с 1 апреля по 31 октября этого года банки выполнят следующие действия:

* сформируют новый номер банковского счета (IBAN) для новых счетов в соответствии с требованиями стандарта ISO 13 616;

* самостоятельно изменят номера действующих счетов клиентов в соответствии с требованиями стандарта IBAN;

* обеспечат информирование клиентов об изменении счетов, при этом вносить изменения в договоры не требуется;

* сообщат в Государственную фискальную службу об измененных и закрытых счетах клиентов.

Банкир отметил, что в переходный период, с 1 апреля до 31 октября 2019-го, клиенты банков в реквизитах расчетных документов будут иметь возможность указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер в стандарте IBAN. Впоследствии применение IBAN станет обязательным для всех клиентов всех украинских банков при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах. То есть абсолютно все переводы будут осуществляться только с использованием IBAN.

Что даст людям перевод их банковских счетов на международный формат

В Нацбанке уверяют, что благодаря новой системе оформления станет легче идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает. Это позволит избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах, а также быстрее осуществлять переводы и получать средства. Среди других преимуществ для клиентов банков использование IBAN в будущем сделает возможным применение QR-кодов, которые будут содержать информацию об IBAN, для упрощения оплаты счетов и обмена платежной информацией.

Стоит напомнить, что уже вскоре (7 февраля) полноценно вступит в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Этот документ существенно меняет правила операций с валютами.

Как рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий, в частности, согласно новому закону, разрешено рассчитываться или делать переводы в иностранной валюте в следующих случаях:

* при осуществлении зарубежных инвестиций и возврате зарубежному инвестору прибыли, дохода, дивидендов или других сумм согласно инвестиционной деятельности зарубежного инвестора;

* при покупке-продаже государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, если инициатором или получателем в такой операции является банк;

* рассчитываться со своих счетов, открытых в зарубежных банках.

Эксперт подчеркнул, что данный закон впервые разрешает украинцам свободно открывать счета в зарубежных банках. Поэтому внедрение в отечественной банковской системе международных номеров банковских счетов IBAN даст возможность беспрепятственно переводить средства граждан между счетами в украинских и зарубежных банках.

Кроме того, население сможет покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях, а также в специальных терминалах и банкоматах. А еще новый закон позволит украинцам свободно получать валютные переводы из-за границы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter