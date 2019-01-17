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Ребенок 3 дня сидел в доме с трупом матери: в Закарпатье произошла страшная трагедия (фото)
В Закарпатье произошло жуткое преступление — мужчина убил жену, а затем в течение трех дней держал ее тело в доме. Там же находился 4-летний сын пары, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.
Установлено, что между 38-летней потерпевшей и ее 37-летним сожителем на почве ревности возникла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине многочисленные телесные повреждения.
Причиной смерти женщины, по заключению судмедэкспертизы, стала асфиксия.
Открыто уголовное производство, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
«15 января на линию „102“ поступило сообщение о том, что в доме в селе Великие Лучки Мукачевского района работники социальной службы обнаружили тело женщины без признаков жизни», — сообщили в полиции.
Напомним, в ночь на 13 января в Харькове нетрезвый мужчина выбросил сына из окна.
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