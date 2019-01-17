Угрожали изнасилованием: в Киеве коллекторы держали в страхе и терроризировали целую школу (фото)

Происшествия

Настоящим кошмаром обернулся для сотрудников столичной школы № 148 долг, взятый сыном одной из учительниц в кредитном союзе. В принципе и сам долг был не очень большим — 2600 гривен. Но рассказ сегодня пойдет о том, какими методами действуют вымогатели, чтобы выбить деньги.

— Я была в учительской, когда зазвонил телефон, — рассказывает учительница Дарья Евгеньевна (некоторые имена в публикации изменены по просьбе потерпевших. Они до сих пор опасаются мести со стороны коллекторов). — Неизвестный грубый мужской голос в трубке: «Слушай сюда. Твой муж выступил поручителем в одном деле, но денег не отдает. Я поломаю ноги твоей маме. Поняла? Еще раз, медленно: я поломаю ноги твоей маме, а на спине лезвием напишу: «Тварь, верни деньги».

— Мне тоже звонили. Это просто ужас какой-то, — вспоминает Мария Николаевна. — Я в тот момент впервые слышала про какой-то долг, к которому я к тому же не имею никакого отношения. Но то, что я услышала в трубке, у меня чуть речь не отобрало. Мужчина представился «архангелом Константином». «Тут твоя коллега денежки брала. Вернее, ее сын. Но они не отдают. Я вот думаю, чем бы ты могла рассчитаться? У тебя же дочь есть, правильно? Она в школе учится еще. Может, твоей дочкой и рассчитаемся?» Я только и смогла вымолвить: «Что?» — «Ну, приведешь дочку ко мне. Я ее под юбкой поласкаю».

— Мне неоднократно звонили, говорили, что я из школы живой не выйду, — говорит завуч Лариса Шокун.

— У нас было совещание в учительской, — вспоминает в разговоре с «ФАКТАМИ» директор киевской 148-й школы Сергей Горбачев. — Позвонил мужчина, который назвался Константином. Без всяких предисловий он сообщил мне, что заблокирует все телефоны школы, потому что сын одной из наших учительниц будто бы должен какому-то кредитному союзу 2600 гривен. Этот Константин угрожал, что будет в соцсетях размещать всякие сообщения про нашу учительницу с целью ее опозорить. На мою просьбу представиться, назвать свою фамилию и место работы он ответил отказом. Но оставил номер телефона.

Я тут же обратился в полицию. Полицейские, скорее всего, перезвонили этому Константину, потому что через три минуты — снова звонок, уже на мой мобильный. В кабинете были мои коллеги. Я включил громкую связь, чтобы они могли услышать наш разговор. На другом конце не выбирали выражений — стоял мат на мате. «Я всех уничтожу! Всех буду позорить! Я вашу школу с дерьмом смешаю», — это были самые цензурные выражения. Остальное лучше здесь не приводить.

* Директор киевской школы № 148 Сергей Горбачев

Я вызвал патрульную полицию. Коллектор, видимо, узнал и об этом. Он позвонил патрульному, когда тот был в моем кабинете, и начал угрожать уже ему.

Знаю, что человек, который назывался Константином, звонил многим учителям нашей школы. Угрожал, оскорблял. Требовал надавить на нашу коллегу. Причем звонки шли постоянно — позвонит, а потом через три минуты — снова. И так могло продолжаться долго. Приходилось отключать телефон.

Я не видел другого выхода, кроме как написать заявление в полицию. После этого угроз со стороны коллекторов стало еще больше.

«ФАКТАМ» известны случаи, когда эти же коллекторы звонили не только учителям. Доставалось и некоторым ученикам. Им звонили прямо во время уроков. Дети рассказывают, что от коллекторов были такие угрозы, о которых им даже неудобно говорить.

— Угрожали изнасиловать, — признается 13-летний ученик этой школы Женя.

Директор Сергей Горбачев решил не сдаваться и довести дело до логического завершения. Он писал и в прокуратуру, и в полицию. Дело даже сдвинулось с мертвой точки.

— Звонки неожиданно прекратились, — вспоминает Сергей Иванович. — Но причина была не в том, что коллекторы испугались полиции. Совсем нет. Учительница решила все-таки отдать долг сына. Это был ее выбор. Она сказала, что не хочет, чтобы из-за нее терроризировали всю школу. Хотя я настаивал на том, что эти коллекторы — обычные вымогатели, мошенники, и платить ничего не надо.

Оказалось, что факторинговая компания «Факсборг» (название изменено) — именно она терроризировала школу на протяжении двух лет — подобным образом выбивала долги по всему Киеву.

— Злоумышленники не стеснялись в словах, — рассказывал бывший прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов в интервью одному из телеканалов. — Могли позвонить и сказать: «Отправим тебя на органы, отработаешь долг». Или еще хуже: «Будем насиловать твоего ребенка до тех пор, пока не вернешь деньги». Вымогатели таким образом выбили долгов на сумму 7 миллионов гривен.

Из одиннадцати работников факторинговой компании на сегодня арестованы четверо. Среди них — руководитель коллекторов и тот самый «архангел Константин».

На днях состоялось подготовительное судебное заседание.

— Дело легким не будет, — говорит Сергей Горбачев. — У четверых обвиняемых — пять адвокатов. Эти адвокаты на суде с пеной у рта опровергали то, что потерпевшие (мои коллеги, которым звонили коллекторы) не имеют отношения к долгам сына учительницы. Кроме того, адвокаты обвиняли потерпевших в том, что они сознательно затягивают дело и не являются в суд. Хотя это полная ерунда. Потерпевшие на судебном заседании были. И их было немало. Но многие боятся идти в суд. Опасаются мести. Ведь не все члены «Факсборга» оказались на скамье подсудимых.

— Это все клевета против нас, — заявил в суде руководитель «Факсборга» Сергей Рублев (имя и фамилии изменены). — Эти телефонные разговоры с якобы угрозами с якобы нашей стороны — они все подделаны. Потерпевшие опознали нас по голосу! Это смешно. Вся история придумана, чтобы совершить рейдерство. Отобрать у нас фирму.

Остается напомнить, что если вина коллекторов будет доказана, то им светит до 12 лет лишения свободы. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупных размерах организованной группой. Адвокаты же в свою очередь пытаются доказать, что организованной группы не было и все четверо подсудимых действовали отдельно в каждом конкретном случае. Тогда срок наказания может быть уменьшен.

К слову, этот судебный процесс над коллекторами — едва ли не первый в истории независимой Украины.

Кстати, адвокат Дмитрий Головко утверждает, что звонки телефонных коллекторов можно игнорировать.

— Если вы брали небольшой кредит без залога на недвижимость, коллекторам это менее интересно. Даже с автомобилями, которые в залоге, им не так выгодно возиться. Тем не менее и при беззалоговом кредите коллекторы будут пытаться выбить у вас долг. Когда банки понимают, что самостоятельно долги не вернут, они их продают коллекторам за небольшие деньги. Например, 10 миллионов — за 500 тысяч гривен. Дальше все зависит от умения коллекторов запугать вас. Но хочу сразу сказать: дальше звонков с угрозами дело обычно не идет.

— То есть телефонных коллекторов можно просто игнорировать?

— Да. Такая форма выбивания долгов рассчитана на малограмотных с юридической точки зрения граждан. Им угрожают возбуждением уголовного производства. Многие боятся, когда им по сто раз в день названивают и говорят: ваш долг останется на ваших детях, а вы будете сидеть в тюрьме. Но от того, что вас посадят, коллекторы не получат никакой выгоды.

Полный материал о том, как уберечься от действий коллекторов читайте здесь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае, произошедшем в российском городе Хабаровске: там коллекторы угрожали должнику расправой и разместили в социальных сетях порнографические коллажи с изображением его дочери.

А в Москве у 93-летнего ветерана войны коллекторы забрали квартиру в счет погашения долгов внука.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter