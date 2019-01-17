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"Золото" Олимпиады, абсолютное чемпионство и яркие нокауты: чем запомнился Усик в свои 32 (фото, видео)
17 января свой 32-й день рождения празднует украинский боксер Александр Усик. Впервые в карьере он проводит этот праздничный день в ранге абсолютного чемпиона мира (в первом тяжелом весе). «ФАКТЫ» поздравляют украинского спортсмена и вспоминают, чем запомнился крымчанин любителям бокса в свои 32.
В любителях Александр начал драться в 2006 году, в общей сложности проведя 350 поединков, 335 из которых выиграл. Наивысшим достижением на этом этапе карьеры для Усика стало олимпийское «золото» Лондона-2012 — в финальном поединке в тяжелом весе наш соотечественник одолел (14:11) итальянца Клементе Руссо.
Подписав в 2013 году контракт с промоутерской компанией K2 East Promotions, которой владеют братья Виталий и Владимир Кличко, крымчанин начал свою профессиональную карьеру. Александру хватило пяти боев, чтобы завоевать свой первый титул — в октябре 2014-го он стал Интерконтинентальным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO, отправив в нокаут южноафриканца Даниэля Брувера. Через два года, в сентябре 2016-го, Усик завоевал уже полноценный титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, по очкам выиграв у поляка Кшиштофа Гловацки.
Ну, а в 2018-м крымчанин достиг пока что самых больших высот в своей карьере — одолев в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), проходившем в Москве, россиянина Мурата Гассиева, Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, завоевав чемпионские титулы WBC, WBA, WBO и IBF, журнала The Ring, а также трофей Мохаммеда Али.
Предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты и нокаутирующие удары украинского чемпиона в этой видеонарезке.
Проведя защиту титулов с британцем Тони Беллью, украинец выразил желание перейти в супертяжелый вес. В ближайшее время станет известно, с кем проведет свой следующий бой Александр и в какой весовой категории — в супертяжелой или первой тяжелой — будет он проводиться: как отмечает сам боксер, в эти дни его представители проводят переговоры по данному вопросу.
Сам же Усик отдыхает вместе с семьей на Бали. В свой день рождения боксер решил сменить имидж и побрился налысо, поделившись со своими подписчиками в Instagram забавной фотографией.
«ФАКТЫ» присоединяются к многочисленным поздравлениям украинскому чемпиону, желают богатырского здоровья и не останавливаться на достигнутом, ставя перед собой новые амбициозные цели.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майкл Баффер высказался о переходе Усика в супертяжелый вес.
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