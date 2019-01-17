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Порошенко утвердил девиз и флаг Сил специальных операций (фото)
Президент Украины Петр Порошенко вручил командиру Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины флаг, эмблему и штандарт командующего ССО. Об этом сообщает сайт президента.
Так, новую символику этого рода войск утвердили с целью возрождения и развития национальных военных традиций и с учетом важной роли Сил специальных операций в обеспечении обороноспособности государства.
«На днях я подписал Указ об учреждении эмблемы и символа, и флага ССО и штандарта командующего. И отныне вашим девизом станут слова киевского князя Святослава Храброго „Иду на Вы“, которые более тысячи лет назад наводили ужас на врагов», — сказал Порошенко.
По его словам, для украинской армии важно и восстановление национальных боевых традиций.
«Процесс возвращения украинского войска к собственной истории, наконец, к символам, героев и памятных дат сейчас активно продолжается. Введены новые концептуальные подходы к униформы украинского войска», — заявил президент.
В основе символа ССО лежит оборотень, который опоясан волшебным поясом — наузом (в древней истории считалось, что этот пояс позволяет превращаться или в человека, или в хищного зверя). Специалисты, которые создавали символику, подробно проанализировали давнюю украинскую историю (культ волка существовал еще во времена Киевской Руси) и остановились на идее воина-волка, который лучше всего подходит к специфике ССО.
Отметим, что эмблема и флаг Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и штандарт командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины были утверждены Указом Президента Украины № 11 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины» об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и штандарта командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".
Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко с целью возрождения исторической памяти принял решение перенести празднование дня пограничника на конец апреля, так как ранее украинцы праздновали день пограничника в день образования пограничных войск КГБ СССР.
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