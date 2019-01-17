Рада отказалась отменять мораторий на продажу земли

Политика

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления народных депутатов Алексея Мушака и Виктора Пинзеника об отмене результатов голосования за закон о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

Теперь данный закон вступит в силу после его публикации. Депутаты отметили, что за период отсутствия моратория сделки по купле-продаже земли не проводились, поскольку нет законопроекта о рынке земли.

«Прошло 17 дней без моратория. Где все эти арабы, китайцы, евреи и другие люди, которые были должны скупить украинскую землю? За эти 17 дней не купили ни одного гектара земли. Последние 10 лет нужды в продлении моратория не было», — заявил Мушак.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что мораторий на продажу земли на самом деле не имеет смысла и вредит как украинским фермерам, так и землевладельцам.

«Почему мы ограничиваем этими бессмысленными запретами права собственников земли? Фермеры страдают, владельцы страдают, общины страдают. Наживаются на действующей ситуации только аферисты и спекулянты», — заявил президент.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter