- 19:38 Стала известна причина срочной госпитализации нардепа Шухевича
- 19:15 Без автошколы: в Украине хотят изменить правила получения водительских удостоверений
- 19:12 Мощи на месте: Минкульт отчитался о ревизии в Киево-Печерской лавре
- 19:08 Известная телеведущая умилила сеть нежной фотосессией новорожденного сына
- 19:02 Четыре дня без еды на 20-градусном морозе: подробности спасения заблудившегося в Карпатах туриста
- 18:56 Недостаток сна чреват депрессией и лишним весом: как помочь организму полноценно отдохнуть
- 18:41 Корь "косит" заключенных в Киеве: в Лукьяновском СИЗО объявлен карантин
- 18:32 Невероятно, но факт: из Украины пытались нелегально вывезти 1600 щеглов
- 18:20 Масштабный пожар в Санкт-Петербурге: трое погибших, под завалами еще могут быть люди
- 18:10 Широкомасштабной войны с Россией не будет, — Владимир Горбулин
Убийцам призера Олимпийских игр вынесли суровый приговор (фото)
В четверг, 17 января, в Казахстане вынесен приговор по резонансному делу об убийстве фигуриста и бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена (на фото). 25-летний спортсмен погиб в Алма-Ате в июле прошлого года, после того как вступил в схватку с автоворами, скручивавшими зеркала с внедорожника Lexus GX460 его отца. В ходе драки Тена ударили ножом в бедро, и он умер от потери крови на операционном столе.
На скамье подсудимых находились три человека: 24-летних Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова подозревали в разбое и убийстве спортсмена, а 23-летнюю Жанар Толыбаеву — в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.
В итоге суд приговорил ранее судимых Кудайбергенова и Киясова к 18 годам колонии строгого режима, а Толыбаеву — к четырем годам (в ходе следствия она забеременела и на момент вынесения приговора находится на седьмом месяце беременности).
*Убийцы спортсмена — Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов
Как сообщают СМИ Казахстана, в ходе следствия выяснилось, что один из убийц Арман Кудайбергенов за восемь дней до совершения преступления был пойман в Астане на все той же краже автозеркал, однако дознаватели отпустили его до суда и позволили беспрепятственно уехать из города. А в момент нападения на Дениса Тена мимо проезжали двое полицейских. Они видели, как спортсмен преследует автоворов, но подумали, что люди так «играют». Лишь после того как Тена начали бить ремнем по лицу, полицейские решили вмешаться, но не смогли догнать никого из убегающих с места преступления.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
Ветер: 5 м/с Ю-3
Давление: 740 мм