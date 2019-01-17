Убийцам призера Олимпийских игр вынесли суровый приговор (фото)

Спорт

В четверг, 17 января, в Казахстане вынесен приговор по резонансному делу об убийстве фигуриста и бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена (на фото). 25-летний спортсмен погиб в Алма-Ате в июле прошлого года, после того как вступил в схватку с автоворами, скручивавшими зеркала с внедорожника Lexus GX460 его отца. В ходе драки Тена ударили ножом в бедро, и он умер от потери крови на операционном столе.

На скамье подсудимых находились три человека: 24-летних Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова подозревали в разбое и убийстве спортсмена, а 23-летнюю Жанар Толыбаеву — в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.

В итоге суд приговорил ранее судимых Кудайбергенова и Киясова к 18 годам колонии строгого режима, а Толыбаеву — к четырем годам (в ходе следствия она забеременела и на момент вынесения приговора находится на седьмом месяце беременности).

*Убийцы спортсмена — Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов

Как сообщают СМИ Казахстана, в ходе следствия выяснилось, что один из убийц Арман Кудайбергенов за восемь дней до совершения преступления был пойман в Астане на все той же краже автозеркал, однако дознаватели отпустили его до суда и позволили беспрепятственно уехать из города. А в момент нападения на Дениса Тена мимо проезжали двое полицейских. Они видели, как спортсмен преследует автоворов, но подумали, что люди так «играют». Лишь после того как Тена начали бить ремнем по лицу, полицейские решили вмешаться, но не смогли догнать никого из убегающих с места преступления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена.

Фото Getty Images



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