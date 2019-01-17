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Происшествия

Невероятно, но факт: из Украины пытались нелегально вывезти 1600 щеглов

18:32 17 января 2019   310
Щеглы
Инф. «ФАКТОВ»

Оперативники пресекли попытку вывоза из Украины авиатранспортом живых птиц по поддельным документам. Спецоперацию провели работники Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ).

Как сообщили в ГФСУ, вывезти 1600 щеглов из Украины в Иорданию намеревался гражданин Ливана. Таможенному контролю иностранец, в частности, подал справку на бланке одного из общественных объединений, где указано, что общая стоимость птиц составляет 80 тысяч гривен. Каких-либо дополнительных документов на закупку живых декоративных птиц иностранец не предоставил.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Птиц изъяли до вынесения судом решения по данному делу.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в одесский порт на судне из Китая прибыл контейнер. В нем, согласно сопроводительной документации, находились кроссовки. Однако по пути следования на таможню его подменили таким же контейнером, внутри которого были брюки и зимние пуховики.

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