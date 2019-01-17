Политика

В США резко отреагировали на заявление Патрушева о возможной утрате Украиной суверенитета

В США влиятельные аналитики призвали администрацию президента Дональда Трампа отреагировать на слова российского секретаря национальной безопасности Николая Патрушева о том, что Украина может потерять государственность, если не изменит политику. Так, бывший посол США в России Александр Вершбоу заявил, что это не может остаться без ответа.

«Это угроза от российского коллеги Болтона — практически прекратить существование Украины как независимого государства — не может остаться без ответа», — написал Вершбоу в Twitter.

На высказывания Патрушева отреагировал также и бывший чиновник Пентагона Майк Карпентер.

«Николай Патрушев, советник по национальной безопасности Путина только что угрожал Украине „потерей государственности“. Все ли в администрации уснули?» — написал он в Twitter.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус, в свою очередь, уверен, что заявление Патрушева свидетельствует, что Россия не готова к поиску решения.

«Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, угрожал Украине „потерей государственности“. Это еще одно четкое послание тем, кто до сих пор верит в желание России найти решение, или сомневаются в настоящих ее намерениях», — написал дипломат в Twitter.

Как писали «ФАКТЫ», ранее генеральный директор агентства DIVA production, известный шоумен, теле- и радиоведущий и популярный блогер Дмитрий Чекалкин заявил, что Украина для России неожиданно оказалась удобным плацдармом для якобы «войны с Западом».

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