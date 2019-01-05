Время провокаций: в Украине оценили вероятность новой мировой войны

Украина

Украина для России неожиданно оказалась удобным плацдармом для якобы «войны с Западом». Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал генеральный директор агентства DIVA production, известный шоумен, теле- и радиоведущий и популярный блогер Дмитрий Чекалкин.

Он также объяснил, почему так произошло, рассказав расхожий анекдот.

«Звонит Лавров Шойгу: «Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет». Шойгу возмутился: «Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев — по Берлину, Мизулина — по Бельгии, Жириновский — по Швейцарии. Еще люди звонили, список большой. Куда бить-то в случае чего?» — «Ну, долбани по Воронежу, там наших точно нет», — напомнил некогда популярную шутку Чекалкин.

По его словам, в Украине россияне не особенно вредят собственным интересам, развязывая провокации и операции.

Что же касается реальности угроз о развязывании новой мировой войны, ее эксперт оценил не очень высоко.

Другие резонансные заявления Дмитрия Чекалкина читайте в его интервью «ФАКТАМ» «Я веду антипутинскую пропаганду, поскольку видел, в каких условиях живут люди в России».

Напомним, эксперт объяснил, чем Путин успешно шантажирует Запад.

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