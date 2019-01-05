- 22:21 Время провокаций: в Украине оценили вероятность новой мировой войны
- 22:00 Сборные Украины по волейболу пробились на чемпионат Европы
- 21:46 Снегопады в Украине: названы проблемные автотрассы
- 21:29 В очередях на КПВВ на Донбассе за день умерло два человека
- 20:54 "С добавкой": в сети показали фото жуткой находки в крымском хлебе
- 20:35 Фото дня: сеть взорвал снимок довольного Порошенко на подписании Томоса
- 19:49 Непобедимый американец рассказал, почему не будет драться с Ломаченко
- 19:45 Начинается коридор затмений: астролог рассказала, когда нужно загадывать желания
- 19:18 В Стамбуле задержали жестокого убийцу иностранных студенток в Харькове: появилось видео
- 18:54 Труп из чемодана в Днепре: названо имя погибшей девушки (фото, видео, 18+)
Время провокаций: в Украине оценили вероятность новой мировой войны
Украина для России неожиданно оказалась удобным плацдармом для якобы «войны с Западом». Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал генеральный директор агентства DIVA production, известный шоумен, теле- и радиоведущий и популярный блогер Дмитрий Чекалкин.
Он также объяснил, почему так произошло, рассказав расхожий анекдот.
«Звонит Лавров Шойгу: «Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет». Шойгу возмутился: «Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев — по Берлину, Мизулина — по Бельгии, Жириновский — по Швейцарии. Еще люди звонили, список большой. Куда бить-то в случае чего?» — «Ну, долбани по Воронежу, там наших точно нет», — напомнил некогда популярную шутку Чекалкин.
По его словам, в Украине россияне не особенно вредят собственным интересам, развязывая провокации и операции.
Что же касается реальности угроз о развязывании новой мировой войны, ее эксперт оценил не очень высоко.
Другие резонансные заявления Дмитрия Чекалкина читайте в его интервью «ФАКТАМ» «Я веду антипутинскую пропаганду, поскольку видел, в каких условиях живут люди в России».
Напомним, эксперт объяснил, чем Путин успешно шантажирует Запад.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 4 м/с Ю-3
Давление: 740 мм