Происшествия

Секс-скандал в ВСУ: на командира части завели дело за домогательства к лейтенанту (видео)

В Вооруженных силах Украины разгорается секс-скандал: винницкая полиция открыла уголовное производство против командира военной части А-1358 Виктора Иванива, которого обвиняют в том, что он домогался своей коллеги.

Соответствующее заявление полиции 24-летняя лейтенат Виктория Сикал подавала уже не раз, но в Хмельницком, где все и происходило, над ней лишь посмеялись, сообщает «Укринформ».

По утверждению потерпевшей, руководитель якобы регулярно предлагал Сикал вступить в половую связь в обмен на «легкое несение службы».

«Командир приказал мне сесть в свою гражданскую машину и привез к избушке в лесу. Там он предложил свое покровительство и легкое прохождение службы в обмен на секс с ним», — рассказала Сикал.

По ее словам, в течение года домагательства якобы повторялись несколько раз. При этом, по словам девушки, Иванив склонял ее к сексуальной связи и с другими мужчинами, которых нужно было «раздеть и задобрить».

«В августе я во время суточного наряда находилась в комнате отдыха, он пришел с другим военнослужащим и сказал: «Раздевайся, ложись, к тебе богатыри пришли, будешь нас обслуживать», — продолжила лейтенант.

По словам девушки, из-за ее отказа командир создавал ей осложнения во время несения службы, отказывал в отпусках и не позволил рекомендованную врачом госпитализацию, когда она заболела.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине разгорелся секс-скандал из-за публикации письма студентки КПИ Наталии Бурейко о преследовании и угрозах со стороны топ-чиновника МВД.

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