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Пишите письма: "Нафтогаз" просит киевлян присылать фото "завышенных" платежек за газ
В НАК «Нафтогаз Украины» просят киевлян, получивших платежки с существенно увеличенным тарифом, присылать скрин-шоты документов. В компании заявляют, что газовые посредники устроили провокацию перед выборами. Ранее в НАК рассказали, как следует поступить украинцам, необоснованно получившим платежки с «доначисленными» за несколько лет суммами.
«Уважаемые киевляне, кто из вас получил вчера платежки за газ от „Киивгазенерджи“ с существенно увеличенным тарифом? Будем благодарны за скриншоты таких счетов. В очередной раз частные посредники, подконтрольные бывшим регионалам, создают провокации перед выборами. Говорят, у них какая-то досадная опечатка закралась. Интересно, что об этом думает регулятор НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг)?», — говорится в сообщении, размещенном на страничке «Нафтогаза» в Facebook.
Под этим постом украинцы уже «набросали» фотографии полученных платежек.
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