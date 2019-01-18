Непобедимый украинец Гвоздик узнал имя следующего соперника

Спорт

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (16 побед, 13 из них — нокаутом) получил соперника на следующий бой.

Им станет победитель поединка между американцем Маркусом Брауном (22 победы, 16 из них — нокаутом) и Баду Джеком из Швеции (22 победы, 13 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи), который пройдет 19 января в Лас-Вегасе. Всемирный боксерский совет (WBC) присвоил этому бою статус отборочного, и по правилам организации украинец будет обязан защищать свой титул с победителем этого противостояния.

Напомню, что чемпионом WBC в полутяжелой весовой категории Гвоздик, постоянно проживающий в городе Окснард (Калифорния, США), стал 1 декабря прошлого года, выиграв нокаутом у предыдущего обладателя титула Адониса Стивенсона, проводившего свою десятую защиту чемпионского звания. В этом поединке канадец получил серьезную травму головы, после чего длительное время находился в состоянии комы, и лишь недавно вышел из нее.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что будущий чемпион IBF подписал контракт на бой с Ломаченко.

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