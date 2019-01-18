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Политика

Рада готовится закрепить в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

13:26 18 января 2019   42
Комитет по вопросам правовой политики и правосудия
Инф. «ФАКТОВ»

Парламентский Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде принять за основу и поддержать в целом законопроект № 9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета, народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Василий Яницкий.

«Комитет решил рекомендовать ВР принять в целом президентскую инициативу по стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в НАТО. Уже в феврале парламент сможет проголосовать за изменения в Конституцию.

Вступление Украины в ЕС и в НАТО является частью стратегии деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России", — подчеркнул Василий Яницкий.

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