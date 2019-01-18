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Клопп пригласил лично: субботний матч «Ливерпуля» посетит 103-летний фанат (фото)
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп направил поздравительное письмо одному из старейших болельщиков команды — Бернарду Шеридану, которому 25 января исполнится… 104 года, сообщает liverpoolecho.co.uk.
Заодно делегация клуба, навестившая болельщика-ветерана, вручила ему билеты на ближайший домашний матч «Ливерпуля» (19 января с «Кристал Пэлас»), клубную футболку с номером 104 и торт.
*То самое послание от Юргена Клоппа
*Памятная футболка «Ливерпуля» по случаю 104-летия
Шеридан начал следить за «Ливерпулем» с 1923 года (95 лет назад!), когда дядя стал брать его, восьмилетнего, с собой на матчи команды. Постепенно Бернард стал ярым поклонником мерсисайдского клуба.
«Я болею за „Ливерпуль“ с самого детства и поддерживал команду и в плохие, и в хорошие времена. Так что я в восторге от того, что в субботу пойду на матч. Победа над „Кристал Пэлас“ станет вишенкой на моем торте», — приводит слова Бернарда Шеридана BBC.
*Бернард болеет за «Ливерпуль» с 1923 года
Также болельщик рассказал, что еще в 1950 году он специально купил восьмидюймовый телевизор (диагональ — меньше 20 сантиметров), чтобы посмотреть финал Кубка Англии и пригласил на просмотр матча всех своих соседей («Ливерпуль» тогда уступил «Арсеналу» на «Уэмбли» — 0:2).
*25 января Бернарду Шеридану исполнится 104 года
Кстати, у Шеридана семь внуков и 14 правнуков. На матч он собирается пойти с семьей, в том числе с сыном, который специально прилетит из Канады.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что слепой фанат, за пять лет не пропустивший ни одного домашнего матча «Ливерпуля», побывал на тренировке команды.
Фото liverpoolecho.co.uk.
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