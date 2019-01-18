- 19:12 Тюремный скандал в Киеве: руководство Лукьяновского СИЗО попало под следствие
- 18:54 Розенко объяснил, где украинцы смогут "обналичить" субсидии
- 18:54 Болезнь Альцгеймера может быть заразной
- 18:53 Пленный украинский моряк встретил 23-й день рождения в СИЗО «Лефортово»
- 18:49 Известная телеведущая и подружка министра Розенко перенесла операцию
- 18:40 Нападают постоянно: вскрылись важные детали о подростках, избивших мужчину возле ТРЦ «Гулливер»
- 18:37 Иордан или Крещение: добрые поздравления и красивые открытки
- 18:33 Принцу Филиппу доставили новый Land Rover вместо разбитого — менее, чем сутки спустя после аварии
- 18:23 Теракт в столице Норвегии: 20-летний россиянин признался, что хотел убить несколько человек
- 18:09 Полиция задержала мужчину, который избил учителя физкультуры на глазах учеников киевского лицея
Головкин в третий раз стал отцом (фото)
В семье известного боксера, бывшего чемпиона мира в средней весовой категории по версиям WBA, WBC, IBO и The Ring казахстанца Геннадия Головкина (38 побед, 34 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) произошло пополнение. Жена 36-летнего спортсмена Алина родила мальчика, с именем которого родители пока что не определились.
Отмечу, что супруги уже воспитывают двоих детей — 10-летнего сына Вадима, а также дочку, родившуюся в сентябре 2017 года, имя которой тщательно скрывается. Как сообщает издание Tengri News, старший сын Геннадия серьезно занимается хоккеем и имеет хорошие перспективы в этом виде спорта. Вместе с отцом он неоднократно был замечен на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в США.
* Геннадий Головкин с женой Алиной
«Пусть новый Головкин станет гордостью вашей семьи и надежной опорой родителей, а вы и ваша супруга вложите в него свои наилучшие качества и передадите ему свой жизненный опыт. У вас появился новый стимул бороться и побеждать, быть сильным и несгибаемым бойцом — таким, каким вас знают казахстанские болельщики. Желаю Вашей семье счастья, любви и здоровья!» — поздравил Геннадия с пополнением в семье президент Федерации бокса Казахстана Тимур Кулибаев.
Напомню, что в сентябре 2018 года Головкин в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей, и лишился чемпионских поясов WBC, WBA (Super) и IBO. Вернуться на ринг казахстанец планирует весной 2019-го, точная дата и соперник пока не называются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Альварес будет лишен чемпионского пояса, выигранного в бою с Головкиным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 742 мм