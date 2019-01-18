Спорт

Головкин в третий раз стал отцом (фото)

В семье известного боксера, бывшего чемпиона мира в средней весовой категории по версиям WBA, WBC, IBO и The Ring казахстанца Геннадия Головкина (38 побед, 34 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) произошло пополнение. Жена 36-летнего спортсмена Алина родила мальчика, с именем которого родители пока что не определились.

Отмечу, что супруги уже воспитывают двоих детей — 10-летнего сына Вадима, а также дочку, родившуюся в сентябре 2017 года, имя которой тщательно скрывается. Как сообщает издание Tengri News, старший сын Геннадия серьезно занимается хоккеем и имеет хорошие перспективы в этом виде спорта. Вместе с отцом он неоднократно был замечен на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в США.

* Геннадий Головкин с женой Алиной

«Пусть новый Головкин станет гордостью вашей семьи и надежной опорой родителей, а вы и ваша супруга вложите в него свои наилучшие качества и передадите ему свой жизненный опыт. У вас появился новый стимул бороться и побеждать, быть сильным и несгибаемым бойцом — таким, каким вас знают казахстанские болельщики. Желаю Вашей семье счастья, любви и здоровья!» — поздравил Геннадия с пополнением в семье президент Федерации бокса Казахстана Тимур Кулибаев.

Напомню, что в сентябре 2018 года Головкин в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей, и лишился чемпионских поясов WBC, WBA (Super) и IBO. Вернуться на ринг казахстанец планирует весной 2019-го, точная дата и соперник пока не называются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Альварес будет лишен чемпионского пояса, выигранного в бою с Головкиным.

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