Нападают постоянно: вскрылись важные детали о подростках, избивших мужчину возле ТРЦ «Гулливер»

Происшествия

Подростки, которые жестоко избили мужчину возле столичного ТРЦ «Гулливер», оказались замешаны и в других подобных избиениях. Сотрудница находящегося в «Гулливере» супермаркета рассказала «ФАКТАМ», что уже не первый раз видит этих «деток» возле ТРЦ. Они стоят там в основном по вечерам. И уже не раз нападали на людей.

- Случай с этим мужчиной лично меня не удивил, — рассказала «ФАКТАМ» женщина. — Такое было уже не раз. Они нападают просто так, без всякого повода. Жертвами становятся люди, которые их совсем не знают. Чаще всего они налетают на человека сзади. Четверо или пятеро подростков валят его на землю, другие начинают бить. А пара-тройка человек снимает это на камеры мобильных телефонов. Цели кого-то ограбить у них нет. Я обратила внимание, что многие из них хорошо одеты, у них дорогие смартфоны. Не знаю, что это: развлечение или какой-то флешмоб. Иногда они провоцируют. Проходишь мимо, а они выкрикивают вслед насмешки и оскорбления. Мне и другим сотрудницам уже страшно вечером там идти. Выходишь с работы, а они там стоят. И ты не знаешь, чего от них ждать. Мы уже просили вмешаться охрану «Гулливера». Но охранники не могут помочь. Разве что соглашаются проводить до метро.

Более того, выяснилось, что агрессивные подростки орудуют не только возле «Гулливера». Киевлянка (девушка попросила не называть ее имя) рассказала «ФАКТАМ», как те же «дети» напали на нее возле ТРЦ «Оушен плаза». По ее словам, это произошло месяц назад.

- 23 декабря 2018 года, — рассказала «ФАКТАМ» девушка. — И это именно те же подростки, которые били мужчину возле «Гулливера». Я хорошо запомнила девочку в красной куртке — она есть на видео. В тот день в «Оушен плазе» они напали на меня и моих друзей. Нас было пятеро. Мы вышли в курилку, где уже стояли эти «детки». Они пили алкогольные энергетики и вели себя вызывающе. Почему-то начали нас оскорблять. Естественно, были посланы в ответ. Потом уже я поняла, что они специально нас провоцировали. Четыре девочки подошли к нам и в грубой форме начали выснять «кто мы такие» и «что себе позволяем». Когда мы с друзьями увидели их состояние (красные глаза, резкий запах алкоголя), поняли, что спорить бесполезно. Мы молча развернулись и ушли. Но эти девочки увязались за нами.

Понимая, что они не отстают, я ускорила шаг. В этот момент та самая девочка в красной куртке поймала меня за капюшон. Другие подростки начали бить моих друзей по лицу. Охранники торгового центра видели это, но ничего не сделали. Я слышала, как охранники между собой говорили: «Посмотри, да они пьяные»… Когда мы вышли из ТРЦ, подростков уже было человек восемь или девять. Одна из девочек кому-то звонила и говорила: «Сейчас пацаны со стрелки в „Гулливере“ сюда приедут и вам п… ц будет». Потом эта девочка в красной куртке и ее подружка схватили меня под локти и потащили к другому выходу. Сопротивляться не получалось: они крупные и рослые, я в два раза меньше обеих. Они ударили меня по бедру и при этом повторяли: «Да идем поговорим, чего ты с… шь?»

Я начала кричать, чтобы привлечь внимание окружающих. Мне пришли на помощь какие-то мужчины, они вызвали полицию. Напавшие на меня девочки тут же ушли. Оказалось, полицейские их хорошо знают. Они сразу сказали: «А, опять эти».

Когда я вышла на улицу, снова увидела этих «деток». Только их стало еще больше- уже человек пятнадцать. Мне показалось, что полицейским, которым я начала рассказывать об этой ситуации, было наплевать на то, что происходило. Они просто сказали мне: «Езжайте домой. Что вы от нас хотите?» Я попросила хотя бы провести меня к метро, чтобы эти подростки опять на меня не напали. По дороге я спросила у полицейских, что будет с этими подростками. На что он сказал, что они устраивают подобное каждые выходные в разных торговых центрах. При этом добавил: «Ну и что мы с ними сделаем? Они же дети». Посоветовал мне купить перцовый баллончик для самообороны или ходить вместе с парнем. Отличный совет… В результате никто никаких уголовных дел не открыл.

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В тот же вечер я получила от девочки в красной куртке сообщение в Instagram. Она сначала предложила встретиться, а потом перешла к угрозам. У меня сохранились эти сообщения. Там сплошные маты… Я так поняла, что у них такие развлечения: прийти в торговый центр, напиться и потом провоцировать окружающих на конфликты, нападать на людей.

Примечательно, что после случая с избиением мужчины возле «Гулливера», агрессивные подростки начали массово удаляться из соцсетей. Хотя до этого выставляли фото и видео драк, фотографировались возле торговых центров и публиковали призывы к физическому насилию. Как уже сообщали «ФАКТЫ», на своих страницах подростки использовали нацистское приветствие Heil Hitler" в цифровой аббревиатуре «88» и другие аббревиатуры подобного содержания. Пытались и называть себя ультрасами, хотя, как выяснилось, никакого отношения к настоящим ультрасам они не имеют. Пока полиция только пыталась установить их личности, это уже сделали общественные активисты. Они разыскали подростков и вынудили их публично извиниться за содеянное. Однако не факт, что это поможет.

- Последние пару дней возле «Гулливера» их уже не было, — сказала «ФАКТАМ» сотрудника супермаркета в торговом центре. — Но мне кажется, мы о них еще услышим. В прошлом году уже был случай, когда их вроде бы разогнали. С ними приходили разбираться какие-то мужчины — я так поняла, что они напали на сына одного из них. После этого случая «детки» неделю возле «Гулливера» не появлялись. Но потом вернулись. Пока они будут чувствовать безнаказанность, это не прекратится.

В пресс-службе полиции Киева «ФАКТАМ» сообщили, что по факту избиения мужчины возле «Гулливера» открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Но подозрение пока никому не предъявили.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзких нападения подростков на женщин в Киеве. Также в столице подростки брызгают в прохожих слезоточивым газом. Такие случаи были на станции метро «Площадь Льва Толстого».

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