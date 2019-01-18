Крупная автомобильная авария в Киеве: первые фото в места ЧП

Происшествия

В пятницу, 18 января, ближе к вечеру на улице Газопроводной, недалеко от ее пересечения с улицей Стеценко произошло столкновение «Газели» с Toyota Camry. После мощного удара в левый борт «японец» отлетел на обочину. Удар пришелся в водительскую дверь Toyota, и ее водитель получил множественные травмы. Его зажало в салоне, поэтому пришлось вызывать спасателей. Мужчина приблизительно 40 лет, проживающий в столичной области, госпитализирован.

На больничной койке оказалась и пассажирка легковушки.

В «Газели» черниговской регистрации находилось три человека. Одного из пассажиров также забрала «скорая». Водитель и пассажир «Газели» отказались от общения с журналистами.

Предварительно известно, что «Газель» двигалась в сторону Виноградаря, а затем почему-то оказалась на встречной полосе. Так ли это было, предстоит определить следствию, как и причину происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом лихач едва не убил военного.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter