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Крупная автомобильная авария в Киеве: первые фото в места ЧП
В пятницу, 18 января, ближе к вечеру на улице Газопроводной, недалеко от ее пересечения с улицей Стеценко произошло столкновение «Газели» с Toyota Camry. После мощного удара в левый борт «японец» отлетел на обочину. Удар пришелся в водительскую дверь Toyota, и ее водитель получил множественные травмы. Его зажало в салоне, поэтому пришлось вызывать спасателей. Мужчина приблизительно 40 лет, проживающий в столичной области, госпитализирован.
На больничной койке оказалась и пассажирка легковушки.
В «Газели» черниговской регистрации находилось три человека. Одного из пассажиров также забрала «скорая». Водитель и пассажир «Газели» отказались от общения с журналистами.
Предварительно известно, что «Газель» двигалась в сторону Виноградаря, а затем почему-то оказалась на встречной полосе. Так ли это было, предстоит определить следствию, как и причину происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом лихач едва не убил военного.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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