Россия не выполнила еще одно требование ЕСПЧ по узникам Кремля

Политика

Российские власти не выполнили требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) до 2 января провести медицинское обследование удерживаемого в тюрьме РФ украинца Павла Гриба. Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

Он отметил, что в пятницу, 18 января, на суде в Ростове-на-Дону заключенный заявил о своем плохом самочувствии и просил перенести заседание, но суд отклонил его просьбу. Не отреагировали в суде и на заявления узника об издевательствах над ним.

«Сегодня, 18 января, в Ростове-на-Дону состоялось очередное судебное заседание. Павел сделал заявление относительно плохого самочувствия и попросил перенести заседание, но суд отклонил ее, мотивируя это справкой из СИЗО. Павел сообщил об избиении при задержании, о том как его душили похитители, как издевались и выбивали показания. И реакция суда нулевая. Требование Европейского суда по правам человека провести дополнительные профессиональные обследования и предоставить об этом материалы ко 2 января 2019 НЕ выполнены», — пишет Игорь Гриб.

24−25 января состоятся следующие судебные заседания. Игорь Гриб очень просит украинских журналистов присутствовать на них .

Напомним, украинец Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях. Впоследствии оказалось, что он был задержан ФСБ РФ и вывезен в Россию, где ему предъявили обвинение в терроризме. 23 июля 2018 года на суде выяснилось, что обвинения украинца базировались на статье Уголовного кодекса РФ, которой не было во время инкриминируемого преступления. Тогда рассмотрение дела было остановлено, однако в ноябре 2018 года снова возобновлено. 7 ноября прошлого года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил еще на 6 месяцев содержание Гриба под стражей.

Отметим, у заключенного в российском СИЗО Павла Гриба резко ухудшилось состояние здоровья — он практически ослеп. Гриб не может разглядеть лица и читать документы. Кроме зрения, ухудшилась память — он плохо понимает слова адвоката.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Россия решила затянуть на неопределенный срок обмен документами с ЕСПЧ по жалобе осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, воспользовавшись уведомлением ЕСПЧ о приостановлении производства по жалобе «Сенцов против России» до завершения разбирательства по делу «Украина против России (Крым)».

Жалоба Олега Сенцова в ЕСПЧ о нарушении его права на свободу и безопасность, а также применении к нему пыток (статьи 3 и 5 Конвенции по защите прав человека и основных свобод) была принята к рассмотрению еще осенью 2018 года. Российская сторона должна была предоставить суду требуемые документы до 16 января 2019 года.

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