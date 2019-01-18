Украинец Севидов стал главным тренером болгарского клуба

Спорт

Бывший главный тренер нескольких украинских клубов и молдавского «Зимбру» Александр Севидов (на фото) официально представлен в качестве наставника болгарской «Вереи» из Старой Загоры, занимающей в чемпионате страны последнее, 14-е, место (ни одной победы в 20 матчах!).

На этом посту 49-летний специалист сменил серба Небойшу Лекича, который стоял у руля «Вереи» всего пять месяцев. В работе с аутсайдером болгарской лиги Севидову будет помогать еще один наш соотечественник Александр Мартюк.

«Ситуация сложная, но мы будем бороться за то, чтобы остаться в высшем дивизионе, пока у нас есть шансы», — цитирует Александра Севидова официальный сайт «Вереи».

Последним местом работы Александра Севидова в сезоне-2016/2017 был «Мариуполь». Также специалист тренировал донецкий «Металлург», каменскую «Сталь», «Крымтеплицу», «Гелиос», «Говерлу», «Карпаты», «Металлист» и молдавский «Зимбру».

Добавлю, что в составе «Верея» играет украинский футболист Денис Васильев, известный по выступлениям за «Оболонь» и «Кривбасс».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что аутсайдер украинской премьер-лиги назвал имя нового главного тренера.

Фото ФК «Верея»



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