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Украинец Севидов стал главным тренером болгарского клуба
Бывший главный тренер нескольких украинских клубов и молдавского «Зимбру» Александр Севидов (на фото) официально представлен в качестве наставника болгарской «Вереи» из Старой Загоры, занимающей в чемпионате страны последнее, 14-е, место (ни одной победы в 20 матчах!).
На этом посту 49-летний специалист сменил серба Небойшу Лекича, который стоял у руля «Вереи» всего пять месяцев. В работе с аутсайдером болгарской лиги Севидову будет помогать еще один наш соотечественник Александр Мартюк.
«Ситуация сложная, но мы будем бороться за то, чтобы остаться в высшем дивизионе, пока у нас есть шансы», — цитирует Александра Севидова официальный сайт «Вереи».
Последним местом работы Александра Севидова в сезоне-2016/2017 был «Мариуполь». Также специалист тренировал донецкий «Металлург», каменскую «Сталь», «Крымтеплицу», «Гелиос», «Говерлу», «Карпаты», «Металлист» и молдавский «Зимбру».
Добавлю, что в составе «Верея» играет украинский футболист Денис Васильев, известный по выступлениям за «Оболонь» и «Кривбасс».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что аутсайдер украинской премьер-лиги назвал имя нового главного тренера.
Фото ФК «Верея»
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