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Спасатели рассказали подробности пожара, взбудоражившего Киев (фото)
В Киеве 19 января районе в районе ТРЦ Lavina произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
Сообщается, что до приезда пожарных свидетель спас из горящего дома семилетнюю девочку. Мужчина освободил ее из окна и передал медикам. Прибыв на место, пожарные установили, что на улице 25-й Садовой загорелась мансарда частного одноэтажного дома.
Пожарные не допустили распространения огня на первый этаж, локализовав пожар. К 14:36 пожар был ликвидирован. На месте работало пять единиц основной и спецтехники и 20 человек личного состава.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в селе Степное под Запорожьем на пожаре погибла семья. 18 января по невыясненным причинам загорелся частный дом, где находились 29-летний мужчина (брат хозяйки дома) и двое детей — десяти и четырех лет. При пожаре все находившиеся в здании погибли. Владелица жилья, вернувшись домой и увидев случившееся, покончила с собой.
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