Происшествия

На оккупированных территориях Донбасса наблюдаются массовые обрушения крыш и козырьков подъездов под тяжестью выпавшего снега. Буквально сегодня, 19 января, в Кировском районе Макеевки на бульваре 8 сентября в пятиэтажном доме обрушилось 30 кв. м крыши. Чудом никто не пострадал. Об этом сообщили спасатели, которые работают на неподконтрольной территории.

В сообщении указано, что есть угроза обрушения еще 50 кв. м кровли, подрядной организацией установлены деревянные опоры для укрепления конструкции. На фото видно, что снег на крыше, в которой зияет дыра, так и лежит.

В так называемом «МЧС ДНР» отметили, что за последние несколько дней обрушения крыш под тяжестью снега происходили массово. 11 января в той же Макеевке обрушилась крыша «Красного рынка» по всей площади, в результате чего были госпитализированы четверо пострадавших.

12 января в этом же городе из-за аварийного состояния металлоконструкций под тяжестью снега обрушилось свыше 3 тыс. кв. м кровли на прокатном стане Макеевского металлургического комбината.

13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.

15 января в Енакиево под тяжестью снега рухнула навесная конструкция над центральным входом в здание «Школы развития и эстетики», которую посещают дети, обломками была травмирована женщина — с открытым переломом ноги ее доставили в больницу.

16 января вследствие обильных снегопадов обрушились конструктивные элементы навеса над входной дверью одного из домов в Горняцком районе Макеевки, в результате чего была заблокирована его хозяйка. А в г. Торезе (ныне Чистяково) под тяжестью снега рухнула почти вся кровля трехэтажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне 30 лет Победы.

Сегодня же, 19 января, одна из жительниц многоэтажного дома в Донецке сообщила в социальной сети о том, что прямо перед ней и ее ребенком, обрушилась часть бетонного козырька на подъезде.

«Только что, подойдя с ребенком к своему подъезду, чуть была не убита обвалившиеся козырьком над подъездом. На мое счастье дорога очень скользкая, поэтому шла не спеша. Козырек упал за метр перед нами. Тут же нарисовались три дворника ЖЭКа. И попросили не делать фото, так как сами уже сфотографировали. Выход из подъезда полностью заблокирован. Благо, в мой подъезд можно зайти с другой стороны дома — через магазин», — сообщила дончанка, разместив фото обрушения в социальной сети.

Сегодня стало известно, что главарь боевиков ДНР Денис Пушилин сменил руководителей оккупационных администраций в Енакиево, Шахтерске, Торезе, Снежном, а также Амвросиевском и Тельмановском районах. Соответствующие указы опубликованы на сайте оккупантов. Накануне Пушилин предупредил о возможных кадровых изменениях: «Исходя из той информации, которая мне поступает, считаю, что ряд городов и районов не справились с вызовами, которые преподнесла погода. Поэтому после определенного анализа поступившей информации целесообразно подойти к вопросу кадровых изменений в ряде городов и районов».

На оккупированной части Луганской области также отмечаются обрушения крыш на домах и зданиях предприятий. 17 января в Луганске по тяжестью снега обвалилась 120 кв. м железобетонных перекрытий крыши на ремонтном участке одного из троллейбусных депо. А в Стаханове (после переименования — Кадиевка) по этой же причине произошло обрушение 500 кв. м крыши в заготовительном цеху Стахановского вагоностроительного завода. Пострадавших нет. Работа цеха приостановлена.

В городе Кадиевке снег не чистят и улучшения ситуации не предвидится, о чем заявил в эфире сепаратистского телеканала пособник оккупантов Сергей Жевлаков, который руководит Кадиевкой.

«В городе не хватает ни людей, ни техники для своевременной очистки трасс, а зарплаты коммунальщиков — мизерные», — признался Желваков.

Фото из соцсетей

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