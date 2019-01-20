В жутком ДТП в Чехии погиб украинец (фото)

Происшествия

В ДТП в Чехии погиб гражданин Украины, житель Закарпатья Василий Пукман. Фото с места аварии опубликовал в своем Facebook патрульный полицейский Ужгорода Иван Белецкий.

«В Чехии оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия. Хороший был человек», — написал Белецкий, отметив, что за последние несколько лет многие его друзья и знакомые погибли на дорогах.

Василий Пукман

Обстоятельства, при которых случилось смертельное ДТП, полицейский не приводит, однако на опубликованном фото видно, что легковой автомобиль, которым, судя по всему, управлял погибший, полностью смят после столкновения с большегрузным автомобилем.

«Берегите себя, не спешите!», — призывает патрульный.

Напомним, в ноябре в жутком ДТП в Чехии погибли четыре гражданина Украины. Их автобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком недалеко от города Тршинец.

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