Легендарный Пакьяо защитил чемпионский пояс: полное видео боя

Спорт

В ночь с 19 на 20 января по украинскому времени в Лас-Вегасе на легендарной арене MGM Grand Garden прошел бой между легендарным Мэнни Пакьяо (61 победа, 39 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи) и американцем Эдриеном Бронером (33 победы, 24 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья), в котором филиппинец защищал чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе.

На протяжении всего поединка 40-летний Пакьяо, для которого этот бой стал 70-м в профессиональной карьере, владел преимуществом, и после завершения 12 раундов не было абсолютно никаких сомнений в том, что судьи отдадут ему победу. Так оно и произошло — единогласным решением (117:111, 116:112, 116:112) Мэнни сохранил свой титул.

Примечательно, что филиппинец остается единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми различных весовых категориях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пакьяо накануне чемпионского боя сдал «положительную» допинг-пробу, а Бронер был арестован полицией и попал в тюрьму.

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