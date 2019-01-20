Арест и штраф: в Полтавской области осудили женщину, жестоко избившую учительницу сына

Происшествия

Жительница пгт Скороходово Чутовского района Полтавской области Евгения К. должна будет заплатить за свое неадекватное поведение — избиение классного руководителя сына на глазах у его одноклассников и других педагогов — свыше 15 тысяч гривен. Такое решение вынес недавно Чутовский районный суд, рассмотрев материалы уголовного производства, составленного в отношении матери двух детей, которая воспитывает их в одиночку. Кроме того, на протяжении месяца она должна будет находиться под арестом.

Инцидент случился еще в начале учебного года. Молодая учительница Марина Захарченко, выйдя из декретного отпуска, взяла под свое руководство новый класс. Она обратила внимание на то, что один из мальчиков, явно отстающий от других учеников в плане освоения школьных знаний (у него задержка психоэмоционального развития), каждый день носил в школу все тетради и учебники. Учительница в телефонном разговоре с матерью дала ей несколько рекомендаций по поводу воспитания. Той не понравился тон педагога, и, спустя несколько дней, она решила ей отомстить. 13 сентября под конец занятий Евгения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла школу «на разговор». Чтобы ученики, находившиеся на перемене, не слышали криков, Марина пригласила женщину в классную комнату. Но не успела дойти до своего рабочего стола, как гостья набросилась на нее с кулаками.

- Намотав волосы себе на руку, женщина повалила меня на пол и принялась наносить удары ногами. Я потеряла сознание, — вспоминает о пережитом Марина Захарченко. — Очнулась в стоячем положении, прижата к стенке. И снова она схватила меня спереди за волосы, и давай бить головой о стенку.

На помощь молодой коллеге бросились четыре педагога. Им едва удалось оттащить разъяренную мамашу от своей жертвы, которая находилась уже в бессознательном состоянии.

Медики Центральной районной больницы, куда потерпевшую доставила скорая помощь, диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки на туловище, верхних и нижних конечностях. Правоохранители квалифицировали это как легкие телесные повреждение, повлекшие краткосрочное расстройство здоровья. Теперь за это ранее судимая безработная сельчанка, которую суд признал в умышленном избиении педагога, должна заплатить потерпевшей 6 тысяч гривен за моральный ущерб и компенсировать 9,6 тыс. грн, потраченные на лечение.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

По словам учителей, осужденная и ранее имела конфликты с педагогами.

Потерпевшую учительницу Марину Захарченко скорая помощь привезла в больницу без сознания

Как сообщали «ФАКТЫ», во дворе лицея № 157 в Киеве отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры. Кроме того, мужчина намеревался отпилить педагогу руку за то, что тот якобы душил его сына.

После инцидента мужчину посадили под ночной домашний арест.

*Фото/скриншот из сюжета телеканала «Україна»

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