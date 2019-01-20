ДТП на Закарпатье: минивэн влетел в кафе (фото)

Происшествия

В Закарпатье произошло ДТП, в ходе которого пьяный водитель Toyota столкнулся с Volkswagen, который отлетел в сторону придорожное кафе. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Дорога из Ужгорода в Мукачево. В селе Зняцево Toyota и VW. Водитель Тойоты (житель Раховщины) виноват и был пьян за рулем. От прохождения освидетельствования на алкоголь отказался», — написал журналист одного из телеканалов Виталий Глагола в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», 12 января на трассе Одесса — Киев произошло серьезное ДТП. Авария произошла на спуске возле села Знаменка Ивановского района Одесской области с участием автомобилей «ДАФ» и «Мерседес-Спринтер». Как уточнили в региональном главке ГСЧС, ДТП произошло на 396-м километре трассы Одесса — Киев.

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