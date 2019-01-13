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Под Одессой маршрутка с пассажирами влетела в фуру: много пострадавших (фото)
В субботу, 12 января, на трассе Одесса — Киев произошло серьезное ДТП.
Как сообщили в полиции, авария произошла на спуске возле села Знаменка Ивановского района Одесской области, с участием с участием автомобилей «ДАФ» и «Мерседес-Спринтер».
«Предварительно установлено, что водитель „Мерседеса“, в салоне которого находились пассажиры, не справился с управлением на скользком участке дороги и врезался в грузовик, который двигался впереди, — сообщили правоохранители. — В результате столкновения пострадали водитель и два его пассажира. Они госпитализированы с многочисленными травмами разной степени тяжести».
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как уточнили в региональном главке ГСЧС, ДТП произошло на 396 километре трассы Одесса — Киев.
«По прибытию на место происшествия спасателей было установлено, что в результате столкновения авто пострадали 6 человек. Наши сотрудники проводили работы по деблокированию водителя микроавтобуса. Все пострадавшие госпитализированы в Ивановскую центральную районную больницы», — сказали в главке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 7 января под Одессой произошло смертельное ДТП, а также о том, что в Одессе в результате ДТП ребенок вылетел через окно авто на дорогу.
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