Звезду «Ливерпуля» удалил с поля его бывший школьный тренер (фото, видео)

Спорт

Матч 23-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» запомнился не только обилием забитых мячей и сумасшедшей развязкой (завершая поединок в меньшинстве, «мерсисайдцы» смогли добыть победу — 4:3), но и весьма интересным эпизодом.

В течение семи минут, с 82-й по 89-ю, арбитр встречи Джонатан Мосс «наградил» полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера двумя желтыми карточками, из-за чего футболист вынужден был досрочно покинуть поле и досматривать матч из подтрибунного помещения.

* эпизод с нарушением, за которое Милнер получил второе предупреждение и был удален с поля

* арбитр Джонатан Мосс показывает Джеймсу красную карточку

* провинившийся футболист отправляется в подтрибунное помещение

Все бы ничего, вот только журналисты издания Liverpool Echo обратили внимание на то, что Мосс, оказывается, очень давно знаком с Джеймсом, ведь был… его тренером в сборной школы пригорода Лидса — Хорсфорса.

* Милнер по центру в нижнем ряду с мячом в руках, Мосс крайний слева в черном костюме

Как видим, давнее знакомство с арбитром не помогло футболисту избежать справедливого наказания — ни о каком панибратстве в английской премьер-лиге не может быть и речи.

Отмечу, что в нынешнем сезоне Милнер провел во всех турнирах за «Ливерпуль» 26 матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч «Ливерпуля» против «Кристал Пэлас» посетит 103-летний фанат по личному приглашению Юргена Клоппа.

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