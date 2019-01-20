- 6:32 Известная астролог рассказала, что следует сделать и чего избегать во время затмения 21 января
- 3:46 Свитолина вырвала победу у американки и пробилась в четвертьфинал Australian Open
- 1:23 Известный украинский певец умилил сеть детским фото
- 23:17 В России обрушилась стена взорванного дома: опубликовано видео
- 23:14 Арест и штраф: в Полтавской области осудили женщину, жестоко избившую учительницу сына
- 23:05 Греки взбунтовались против соглашения о переименовании Македонии
- 22:29 Может быть конец земному шару: в Украине оценили угрозу большой войны с Россией
- 21:44 На Донбассе священник УПЦ МП перешел в ПЦУ
- 21:03 Анна Седокова засветила пышную грудь в леопардовом купальнике
- 20:56 Кончаловский и Высоцкая обвенчались, прожив в браке 21 год
Может быть конец земному шару: в Украине оценили угрозу большой войны с Россией
Широкомасштабной войны с Россией не будет. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил первый вице-президент Национальной академии наук, советник президента Украины Владимир Горбулин.
«Понимаете, я вообще не боюсь широкомасштабной войны с Россией. Ее не будет. Потому что Путин любит жизнь. Он ездит в автомобиле по БАМу, летает в истребителе, ловит рыбу на Байкале, до сих пор занимается дзюдо. Он любит жизнь и любит себя», — заявил он.
Горбулин уверен, что Путин понимает, что полномасштабная война — это конец не только Украине и России, но и всему земному шару.
«Еще один довод — наличие у Украины атомных электростанций. Да и Курская, и Ростовская АЭС совсем недалеко. Не думаю, что Путин незнаком с Чернобыльской трагедией», — поясняет эксперт.
Еще одним аргументом против большой войны России с Украиной является газотранспортная система Украины, которая может в такой войне пострадать и Европа окажется без газа.
«Следующий аргумент — наша транспортная газовая система. Для чего все эти „Северные потоки“? Если Путин начнет с нами войну, этой энергосистеме конец, и вся Западная Европа останется без газа. В январе 2006 года лишь на одни сутки прекратили подачу газа, и то какой шум поднялся», — вспоминает Горбулин.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Горбулин также заявил, что проблему теперешнего Донбасса невозможно решить в кратчайшие сроки, как это обещают некоторые оппозиционные политики.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 3 м/с С
Давление: 746 мм