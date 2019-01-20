Политика

Может быть конец земному шару: в Украине оценили угрозу большой войны с Россией

Широкомасштабной войны с Россией не будет. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил первый вице-президент Национальной академии наук, советник президента Украины Владимир Горбулин.

«Понимаете, я вообще не боюсь широкомасштабной войны с Россией. Ее не будет. Потому что Путин любит жизнь. Он ездит в автомобиле по БАМу, летает в истребителе, ловит рыбу на Байкале, до сих пор занимается дзюдо. Он любит жизнь и любит себя», — заявил он.

Горбулин уверен, что Путин понимает, что полномасштабная война — это конец не только Украине и России, но и всему земному шару.

«Еще один довод — наличие у Украины атомных электростанций. Да и Курская, и Ростовская АЭС совсем недалеко. Не думаю, что Путин незнаком с Чернобыльской трагедией», — поясняет эксперт.

Еще одним аргументом против большой войны России с Украиной является газотранспортная система Украины, которая может в такой войне пострадать и Европа окажется без газа.

«Следующий аргумент — наша транспортная газовая система. Для чего все эти „Северные потоки“? Если Путин начнет с нами войну, этой энергосистеме конец, и вся Западная Европа останется без газа. В январе 2006 года лишь на одни сутки прекратили подачу газа, и то какой шум поднялся», — вспоминает Горбулин.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Горбулин также заявил, что проблему теперешнего Донбасса невозможно решить в кратчайшие сроки, как это обещают некоторые оппозиционные политики.

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