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Автобус с футбольной командой рухнул в пропасть с высоты 130 метров
В Боливии автобус с любительской футбольной командой Cicles Club Lavalle из Аргентины (на фото), направлявшейся на турнир, рухнул с обрыва, сообщает Elsol.com.ar. В результате падения с высоты примерно 130 метров погибли 13 человек, среди которых четыре футболиста. Еще 20 пассажиров (в том числе шесть игроков) получили ранения.
По предварительным данным, трагедия между городами Тариха и Потоси произошла из-за отказа тормозной системы автобуса.
Руководство Cicles Club Lavalle выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших. Тренировку, которая была запланирована на 21 января, отменили.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что белорусский футболист погиб в автокатастрофе с женой и шестилетним сыном.
Фото Cicles Club Lavalle
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