Спорт

Автобус с футбольной командой рухнул в пропасть с высоты 130 метров

В Боливии автобус с любительской футбольной командой Cicles Club Lavalle из Аргентины (на фото), направлявшейся на турнир, рухнул с обрыва, сообщает Elsol.com.ar. В результате падения с высоты примерно 130 метров погибли 13 человек, среди которых четыре футболиста. Еще 20 пассажиров (в том числе шесть игроков) получили ранения.

По предварительным данным, трагедия между городами Тариха и Потоси произошла из-за отказа тормозной системы автобуса.

Руководство Cicles Club Lavalle выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших. Тренировку, которая была запланирована на 21 января, отменили.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что белорусский футболист погиб в автокатастрофе с женой и шестилетним сыном.

Фото Cicles Club Lavalle

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter