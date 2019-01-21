Происшествия

На Полтавщине пьяный мужчина после ссоры с женой изнасиловал малолетнюю дочь

Полтавская областная прокуратура сообщила о том, что несколько дней назад 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору с женой, а после этого изнасиловал свою 11-летнюю дочь.

Извращенец задержан, ему предъявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей «Сексуальное насилие"УК Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд по ходатайству прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под арестом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Львове приговорили к 15 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал и убил полуторагодовалую дочь своей сожительницы.

Также «ФАКТЫ» писали о жутком случае, произошедшем в оккупированном Иловайске Донецкой области. Там четырехлетнюю девочку изнасиловал и убил сожитель ее матери.

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