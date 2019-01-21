"Газпром" предложил продлить контракты с "Нафтогазом" без консультаций

Политика

Российский газовый монополист «Газпром» готов продолжить газовые контракты с НАК «Нафтогаз Украины» после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после завершения трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-Россия в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не собирается выполнять гарантии транзита газа через газотранспортную систему Украины после 2019 года, несмотря на обещания правительства РФ европейским партнерам.

«Господин Миллер трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты… Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций», — цитирует Климкина «Интерфакс-Украина».

По словам министра, Украина стремится перейти от «договорняков к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах», однако российская сторона даже не рассматривает то, что «в Украине теперь другие правила, которые отражают европейское законодательство».

Министр подчеркнул, что на переговорах Европейская комиссия поддержала позицию украинской стороны.

«Даже ЕС теперь пытается растолковать России, которая не хочет слушать, что правила изменились. Но логика господина Миллера — это просто продолжить существующие контракты. Он сказал, на это не нужно даже экспертных консультаций», — заявил глава МИД.

Напомним, в прошлом году «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО «Газпром».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Нафтогаз» подсчитал ущерб, причиненный Украине контрактами с «Газпромом», подписанными 19 января 2009 года. Из-за заключенного десять лет назад контракта каждая украинская семья потеряла 60 тысяч гривен, а Украина в целом безвозвратно лишилась 32,1 млрд долларов.

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