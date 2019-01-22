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«Динамо» — «Стяуа»: онлайн-видеотрансляция матча
В среду, 23 января, киевское «Динамо» на подготовительном сборе в испанской Марбелье проведет второй контрольный поединок. На сей раз соперником подопечных Александра Хацкевича будет 26-кратный чемпион Румынии «Стяуа», занимающий в чемпионате страны второе место.
Для команды из столицы Румынии это будет уже третий спарринг на испанском сборе: ранее «Стяуа» разошлась миром со швейцарским «Люцерном» (0:0) и китайским «Шанхай Шеньхуа» (2:2).
Начало матча «Динамо» — «Стяуа» — 23 января в 17:00.
Онлайн-видеотрансляцию встречи, которую проведет клубный YouTube-канал «Динамо», смотрите здесь.
Напомню, что в рамках первого испанского сбора у динамовцев запланирован еще один спарринг — с чешской «Спартой» (26 января).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на сборе в Испании разгромило «Бохум».
Фото ФК «Динамо»
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