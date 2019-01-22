«Динамо» — «Стяуа»: онлайн-видеотрансляция матча

Спорт

В среду, 23 января, киевское «Динамо» на подготовительном сборе в испанской Марбелье проведет второй контрольный поединок. На сей раз соперником подопечных Александра Хацкевича будет 26-кратный чемпион Румынии «Стяуа», занимающий в чемпионате страны второе место.

Для команды из столицы Румынии это будет уже третий спарринг на испанском сборе: ранее «Стяуа» разошлась миром со швейцарским «Люцерном» (0:0) и китайским «Шанхай Шеньхуа» (2:2).

Начало матча «Динамо» — «Стяуа» — 23 января в 17:00.

Онлайн-видеотрансляцию встречи, которую проведет клубный YouTube-канал «Динамо», смотрите здесь.

Напомню, что в рамках первого испанского сбора у динамовцев запланирован еще один спарринг — с чешской «Спартой» (26 января).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на сборе в Испании разгромило «Бохум».

Фото ФК «Динамо»

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