Условный срок и огромный штраф: суд Мадрида вынес приговор Криштиану Роналду (фото, видео)

Спорт

Во вторник, 22 января, суд Мадрида огласил приговор футболисту «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду по делу об уклонении от уплаты налогов. 33-летний португалец признан виновным и приговорен к штрафу в размере 18,8 млн евро и условному тюремному заключению сроком в 23 месяца (в Испании не сажают в тюрьму в случаях, когда срок за ненасильственные преступления не превышает двух лет). Сам Роналду, как сообщают испанские СМИ, выразил согласие с приговором.

Кстати, перед возвращением в столицу Испании, где футболист девять лет блистал в составе «Реала», Криштиану просил предоставить ему возможность участвовать в судебном заседании по видеосвязи, на что получил отказ. Не разрешили ему и пройти в здание суда через подземный гараж. В итоге Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес (на фото) вынужден был идти через парадный вход перед объективами фотокамер, чего явно хотел избежать.

*На судебное заседание в Мадрид Криштиану Роналду прилетел с невестой Джорджиной Родригес

Así ha llegado Cristiano Ronaldo a la Audiencia Provincial. De la mano de Georgina, firmando autógrafos y sonriente: «Estoy perfecto» pic.twitter.com/zandMqqMGm — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) 22 января 2019 г.

Напомню, что Криштиану Роналду на протяжении длительного времени скрывал от испанской налоговой полиции доходы от использования имиджевых прав. Первоначально налоговый инспектор утверждал, что Роналду обманул казну на 14,7 млн евро, но в конце прошлой недели подтвердил, что обвиняет футболиста в мошенничестве на сумму чуть более 5,7 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду рискует получить пожизненный срок за изнасилование.

Фото Getty Images



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