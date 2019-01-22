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Боевики "ДНР" прямо на глазах у ОБСЕ обстреляли украинских саперов: детали ЧП
На Донбассе боевики на глазах у наблюдателей ОБСЕ обстреляли украинских саперов и газовщиков, обследующих газопровод Марьинка-Красногоровка. Один сапер пиротехнического подразделения ГУ ГосЧС в Донецкой области был ранен. Ранее сообщалось, что обстрел автомобиля КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции 10 января велся с оккупированной территории.
Как сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Куц, боевики обстреляли саперов и газовщиков во время подтвержденного режима тишины.
«Наблюдатели ОБСЕ оставались на дороге. Саперы и газовщики работали в поле. Около 14 часов по двум саперам, которые обследовали участок вокруг газопровода, открыли огонь из стрелкового оружия со стороны неподконтрольной Украины территории. Саперы были вынуждены укрыться в траншее, там они находились почти час, пока не были эвакуированы — для чего привлекались силы СЦКК и бронированная техника», — написал Александр Куц на своей страничке в Facebook. По его словам, раненого отправили в больницу, состояние его здоровья оценят врачи.
Тем временем в штабе операции Объединенных сил уточнили, что обстрел велся из пулеметов. Раненый — сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук. «Противник, ведя огонь, пытался не допустить медиков к эвакуации представителя ГосЧС. Воинские части, действующие на Кураховском направлении, приняли адекватные меры, чем обеспечили возможность эвакуации и оказание помощи пострадавшему. В настоящее время раненому оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении города Курахово. Угрозы его жизни нет», — сообщили в штабе ООС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время обстрела со стороны боевиков позиций 72-й бригады в районе населенного пункта Троицкое в Луганской области пострадали 10 украинских военных.
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