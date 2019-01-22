Много нюансов: нарколог раскрыла детали осмотра Зайцевой после ДТП

Происшествия

Нарколог Елена Федирко, которая осматривала виновницу кровавого ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву и которую искали почти полгода для того, чтобы она дала показания в суде, заявила журналистам, что при осмотре Зайцевой наркотического опьянения не идентифицировали.

«Наркотическое опьянение никто не идентифицировал. Там вывод: установлен факт употребления опиатов. И поэтому, было ли это наркотическое опьянение, сотрясение головного мозга, сказать невозможно», — рассказала перед началом судебного заседания Федирко.

На вопрос журналистов о состоянии водителя «Лексуса» врач заявила, что фигурантка ДТП была в адекватном состоянии как для такой ситуации — она то плакала, то была безучастна и заторможена. По ее словам, суженные зрачки и неустойчивая походка могут быть признаками черепно-мозговой травмы или шока.

Федирко также сказала, что не знала о том, что ее разыскивали. С работы уволилась по собственному желанию. Отметим, ранее была информация о том, что Федирко выехала на оккупированный Донбасс.

По словам нарколога, при осмотре она взяла у Зайцевой достаточно мочи и крови, почему их не хватило для проведения анализов, не знает.

«Чтобы установить, была ли Зайцева под действием наркотических веществ, следователь должен был назначить повторный анализ крови», — заявила Федирко.

Как пишет в Facebook журналист Татьяна Доцяк, которая внимательно следит за процессом, в моче Зайцевой нашли опиаты. Нарколог заметила признаки, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии.

«Токсикологическое исследование разложило опиаты на кодеин и фенобарбитал. Все эти документы должны передаться судебно-медицинским экспертам. Но эксперты сказали, что следователь их почему-то не передал — сейчас это проверяет полиция. Поэтому эксперты указали, что не могут сказать, находилась ли водитель под действием наркотиков, поскольку не имеют необходимых документов», — говорится в сообщении Доцяк.

Журналист также напоминает, что исчезли моча и кровь, необходимые для повторного анализа на наркотики. А в день ДТП биоматериала у Зайцевой было взято более, чем достаточно.

Во время суда была назначена повторная экспертиза, однако эти эксперты ни подтвердили, ни опровергли наркотическое состояние Зайцевой, только указали, что не знают количество найденных опиатов, а значит и не могут сказать, как они повлияли на организм водителя.

«Адвокат пострадавших Лариса Матвеева не раз говорила о том, что в Украине не существует методологии, которая предусматривает подсчет опиатов, главное, чтобы тест на наркотики сработал. И у Зайцевой он сработал», — отмечает Доцяк.

«Прокуроры же не хотят признавать опиаты как осложнение Зайцевой и также кивают на количество опиатов. Хотя во время последнего интервью прокурор признал, что в его практике не было случаев, когда бы кто-то где-то считал количество наркотических веществ», — добавляет журналист.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла смертельная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате аварии погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

Как писали «ФАКТЫ», Елена Зайцева в центре Харькова в октябре 2017 года ехала со скоростью 106 км в час. Согласно экспертизе, Зайцева, даже на такой большой скорости, могла затормозить, чтобы избежать столкновения. И тогда бы ДТП не произошло. Но она не затормозила.

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