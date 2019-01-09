ДТП в Харькове с Зайцевой: суд принял важное решение

Общество

В время очередного заседания Киевского райсуда Харькова по делу о ДТП, судья Виктор Попрас отклонил ходатайство обвинения о признании экспертизы скорости автомобиля Елены Зайцевой ненадлежащим доказательством. Он также отказался признать ее явно недопустимым доказательством, отметив, что вопрос о допустимости доказательств будет решен судом в совещательной комнате во время принятия судебного решения.

В суде был объявлен перерыв до 15 января, сообщает Радио Свобода.

Как писали «ФАКТЫ», Елена Зайцева, обвиняемая в кровавом ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года, в результате которого погибли 6 человек, ехала со скоростью 106 км в час.

Согласно этой экспертизе, Зайцева, даже на такой большой скорости, могла затормозить, чтобы избежать столкновения. Когда загорелся желтый Зайцева была на расстоянии почти 120 метров до столкновения, а тормозной путь, если бы затормозила, составил бы около 90 метров. То есть, если бы Зайцева затормозила, то ДТП бы не было.

По данным экспертизы, если бы Дронов стартовал на зеленый, то столкновение с «Лексусом» Зайцевой не было бы также.

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