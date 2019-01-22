Происшествия

Масштабное ДТП под Днепром: первые фото с места ЧП

В сети появились фото с места ДТП на трассе Днепр — Каменское, которое произошло утром 22 января. Там столкнулись сразу два автобуса, три автомобиля, два грузовика и фура.

Как сообщает Информатор, после столкновения фуру развернуло на дороге, вследствие чего образовалась пробка.

Несколько легковых авто слетели в кювет.

На месте инцидента

В полиции подтвердили, что ДТП обошлось без человеческих жертв. Последствия происшествия ликвидируют спасатели и работники «Облавтодора».

Напомним, 21 января на скользкой трассе под Николаевом перевернулась фура с 6 тысячами кур. А утром масштабное ДТП с жертвами произошло на подъездах к Киеву — «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места инцидента.



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