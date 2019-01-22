27.72 / 27.98 31.45 / 31.87
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Масштабное ДТП под Днепром: первые фото с места ЧП

17:06 22 января 2019   1007
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились фото с места ДТП на трассе Днепр — Каменское, которое произошло утром 22 января. Там столкнулись сразу два автобуса, три автомобиля, два грузовика и фура.

Как сообщает Информатор, после столкновения фуру развернуло на дороге, вследствие чего образовалась пробка.

Несколько легковых авто слетели в кювет.

На месте инцидента

В полиции подтвердили, что ДТП обошлось без человеческих жертв. Последствия происшествия ликвидируют спасатели и работники «Облавтодора».

Напомним, 21 января на скользкой трассе под Николаевом перевернулась фура с 6 тысячами кур. А утром масштабное ДТП с жертвами произошло на подъездах к Киеву — «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места инцидента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..

Киев
-6

Ветер: 2 м/с  Ю-3
Давление: 750 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины