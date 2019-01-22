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Пожар на танкерах в Черном море: выживших моряков доставили на берег только спустя сутки
Керченские медики наконец начали оказывать помощь морякам с двух горящих в Черном море танкеров. Как сообщает местный ресурс Kerch FM, спасательный буксир «Меркурий» собирал пострадавших более четырех часов.
К причалу № 7 порта в Керчи пришвартовался около 18:00 по киевскому времени.
Отмечается, что медики смогли оценить состояние пострадавших только тогда, когда все прибыли в порт. По предварительным данным, они сочли его удовлетворительным.
Горящие танкеры
Доставка моряков в порт Керчи
Ранее сообщалось, что МЧС РФ изменило статус операции — вместо спасательной она стала ликвидацией пожара. Таким образом, было решено прекратить поиски пропавших 6 моряков, чьи тела обнаружены не были.
Пожар на танкерах случился около 18 часов 21 января, когда судна, ходившие под флагом Танзании, находились на якорной стоянке и, предположительно, занимались перекачкой топлива с судна на судно. Удалось спасти 12 членов экипажа двух судов — граждан Индии и Турции.
Фото Kerch. FM
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