Происшествия

Пожар на танкерах в Черном море: выживших моряков доставили на берег только спустя сутки

Керченские медики наконец начали оказывать помощь морякам с двух горящих в Черном море танкеров. Как сообщает местный ресурс Kerch FM, спасательный буксир «Меркурий» собирал пострадавших более четырех часов.

К причалу № 7 порта в Керчи пришвартовался около 18:00 по киевскому времени.

Отмечается, что медики смогли оценить состояние пострадавших только тогда, когда все прибыли в порт. По предварительным данным, они сочли его удовлетворительным.

Горящие танкеры

Доставка моряков в порт Керчи

Ранее сообщалось, что МЧС РФ изменило статус операции — вместо спасательной она стала ликвидацией пожара. Таким образом, было решено прекратить поиски пропавших 6 моряков, чьи тела обнаружены не были.

Пожар на танкерах случился около 18 часов 21 января, когда судна, ходившие под флагом Танзании, находились на якорной стоянке и, предположительно, занимались перекачкой топлива с судна на судно. Удалось спасти 12 членов экипажа двух судов — граждан Индии и Турции.

Фото Kerch. FM

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