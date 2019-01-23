Происшествия

Пожар в Черном море: одному из танкеров было запрещено заходить в порт из-за санкций

Загоревшемуся в Черном море танкеру Maestro было запрещено заходить в порт Темрюк. Такое ограничение ввели владельцы единственного в порту газового терминала «Мактрен-Нафта». Ранее именно в этом порту танкер загружал сжиженный нефтяной газ российского и казахского происхождения для экспорта на Ближний Восток, сообщает Reuters.

Именно с этим запретом была связана попытка капитана судна загрузиться топливом в море, путем его перекачки с танкера Candy, однако попытка в условиях шторма обернулась трагедией.

США включили газотранспортный танкер Maestro в консультативную записку о санкциях США в 2018 году в связи с его участием в поставках топлива в Сирию. В этой казначейской записке сообщалось, что любые сделки с этими или другими судами, участвующими в транспортировке топлива в Сирию, могут привести к санкциям.

Пожар на танкерах случился около 18 часов 21 января, когда судна, ходившие под флагом Танзании, находились на якорной стоянке и, предположительно, занимались перекачкой топлива с судна на судно. Удалось спасти 12 членов экипажа двух судов — граждан Индии и Турции. Спасательную операцию завершили вечером 22 января, на тот момент количество жертв пожара достигло 20 человек.

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