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Приставал к мальчику в лифте: в Запорожье задержали 19-летнего педофила (видео)
В Запорожье задержан 19-летний парень, который в кабине лифта приставал к 14-летнему подростку. Угрожая ножом, он заставил мальчика снять брюки. Ранее сообщалось об аресте педофила из Фастова, который вместе с кумом насиловал дочерей-подростков.
Об этом в социальных сетях сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. «Очередной 19-летний подонок задержан полицией по горячим следам за половые преступления против детей в Запорожье. В кабине лифта, угрожая ножом мальчику 14 лет, заставил того снять брюки и трогал его за половые органы», — сообщил он.
По словам Вячеслава Аброськина, ранее в полицию обращались родители 8-, 12-, 16-летних детей с заявлениями о совершении против них аналогичных преступлений в Запорожье. Задержанный будет проверен на причастность к совершению указанных преступлений, поскольку подходит под описание, которое давали дети.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на территории школы № 78 задержала педофила, делавшего непристойные предложения мальчикам и девочкам и демонстрировавшего им свои гениталии.
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