27.85 31.68 35.31
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Возле школы в Харькове задержали педофила: в сети показали фото извращенца

19:41 19 декабря 2018   1154
Возле школы в Харькове задержали педофила: в сети показали фото извращенца
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове на территории школы № 78 задержала педофила, делавшего непристойные предложения мальчикам и девочкам и демонстрировавшего им свои гениталии. Отмечается, что благодаря небезразличным родителям мужчину задержали еще до приезда полиции.

Об этом в Facebook сообщает пользователь LK Alesya.

По ее словам, на данный момент известно о нескольких случаях сексуальной агрессии по отношению к детям — так он сумел затянуть одну из школьниц в ее собственную квартиру (!) на ул. Танкопия.

На данный момент подозреваемый дает показания в полиции.

В соцсети опубликовали его фото.

Подозреваемый

Напомним, в октябре в Харькове стараниями родителей задержали серийного педофила, ранее служившего в полиции. Участники «спецоперации» рассказали, как им удалось заманить злоумышленника.

Фото Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

Киев
-6

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины