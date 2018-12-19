Возле школы в Харькове задержали педофила: в сети показали фото извращенца

Происшествия

В Харькове на территории школы № 78 задержала педофила, делавшего непристойные предложения мальчикам и девочкам и демонстрировавшего им свои гениталии. Отмечается, что благодаря небезразличным родителям мужчину задержали еще до приезда полиции.

Об этом в Facebook сообщает пользователь LK Alesya.

По ее словам, на данный момент известно о нескольких случаях сексуальной агрессии по отношению к детям — так он сумел затянуть одну из школьниц в ее собственную квартиру (!) на ул. Танкопия.

На данный момент подозреваемый дает показания в полиции.

В соцсети опубликовали его фото.

Подозреваемый

Напомним, в октябре в Харькове стараниями родителей задержали серийного педофила, ранее служившего в полиции. Участники «спецоперации» рассказали, как им удалось заманить злоумышленника.

Фото Facebook

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