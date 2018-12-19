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Возле школы в Харькове задержали педофила: в сети показали фото извращенца
В Харькове на территории школы № 78 задержала педофила, делавшего непристойные предложения мальчикам и девочкам и демонстрировавшего им свои гениталии. Отмечается, что благодаря небезразличным родителям мужчину задержали еще до приезда полиции.
Об этом в Facebook сообщает пользователь LK Alesya.
По ее словам, на данный момент известно о нескольких случаях сексуальной агрессии по отношению к детям — так он сумел затянуть одну из школьниц в ее собственную квартиру (!) на ул. Танкопия.
На данный момент подозреваемый дает показания в полиции.
В соцсети опубликовали его фото.
Подозреваемый
Напомним, в октябре в Харькове стараниями родителей задержали серийного педофила, ранее служившего в полиции. Участники «спецоперации» рассказали, как им удалось заманить злоумышленника.
Фото Facebook
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