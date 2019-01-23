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Шутки на грани фола: футболисты «Атлетико» поиграли в пожарных (видео)
Знаменитые футболисты действующего победителя Лиги Европы и Суперкубка УЕФА мадридского «Атлетико» защитник Люка Эрнандес и форвард Диего Коста жестко пошутили друг над другом на клубной базе.
Все началось с шалости родившегося в Бразилии Косты, который окрасил штаны и куртку Эрнандеса в белые цвета, распылив на них содержимое огнетушителя, сообщает sport24. Выбежав из раздевалки в одних трусах, чемпион мира в составе сборной Франции застал свою одежду на асфальте под слоем белой субстанции и протянул отчаянное «Не-е-е-т!». Месть француза не заставила себя долго ждать. Эрнандес схватил оставленный Костой огнетушитель и распылил остатки содержимого на капот и лобовое стекло автомобиля Диего.
Отмечу, что «Атлетико» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков. По удивительному совпадению, Лукас Эрнандес и Диего Коста провели в нынешнем сезоне за свой клуб в Ла Лиге по 11 поединков и забили по одному мячу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на звезду сборной Англии спустили двух немецких овчарок.
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