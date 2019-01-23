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Гривня укрепилась: сколько будет стоить доллар через неделю
За последнюю неделю национальная валюта заметно укрепилась. Причем это касается как официального, так и наличного курса гривни. В частности, Национальный банк Украины на среду, 23 января, установил курс доллара на уровне 27,89 грн, а евро — 31,67 грн. Таким образом, по сравнению с 22 января, доллар подешевел на 5,28 коп., евро — на 8,23 коп.
В обменниках доллар покупают в среднем по 27,60 грн, продают по 27,87 грн, евро покупают по 31,31 грн, продают по 31,79 грн.
Укрепление гривни может продолжиться. «Мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,8 грн, а наличный доллар в банках — около 27,7−27,9 грн. Такой прогноз основан на нескольких факторах. Это завершение новогодних праздников и приближение периода уплаты налогов», — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
Хотя, если говорить о дальней перспективе, то прогнозы некоторых экспертов не столь оптимистичны.
«В последние годы в Украине формируется отрицательное торговое сальдо, и это базовый риск девальвации. С другой стороны, есть прямые валютные вливания из разных источников. Мы имеем огромный приток валюты от заробитчан — это около 10 млрд долларов. Несмотря на отрицательный внешний торговый баланс, есть много положительных факторов влияния на валютный курс. Однако цель правительства и Национального банка противоположна — это искусственное обесценивание гривни, ее девальвация. Ведь прогноз курса гривни, заложенный в государственном бюджете на 2019 год, — 29,4 грн за доллар. И чем дороже иностранная валюта, тем правительству лучше», — заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Стоит напомнить, что вскоре украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют, но и в почтовых отделениях. Такую возможность Нацбанк предоставляет в рамках перехода к новой либеральной системе валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины «О валюте и валютных операциях».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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