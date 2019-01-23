Дисквалифицированный боец UFC спас тонущего ребенка (видео)

Спорт

Боец смешанных единоборств (UFC) бразилец Фабрициу Вердум (23 победы, 8 поражений, 1 ничья) стал настоящим героем. Спортсмен, находясь в понедельник, 21 января, на пляже, увидел, как на помощь зовут тонущие молодые парень и девушка. Недолго думая, Фабрициу, являющийся двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу, кинулся вместе со спасателями в воду, и помог ребятам выбраться из воды.

«Мой брат Фабрициу Вердум спас 16-летнего тонущего подростка. Не устаю повторять, что Вердум — один из величайших людей на планете», — написал на своей странице в Instagram менеджер бойца Али Абдель-Азиз, прикрепив видео, которое, судя по всему, снимала с берега жена Фабрициу.

Отмечу, что свой последний бой Вердум провел 17 марта прошлого года, проиграв россиянину Александру Волкову. После этого бразилец, имеющий в своем активе победы над такими бойцами, как Александр и Федор Емельяненко, Габриэл Гонзага, Алистар Оверим и Антониу Силва, должен был драться с еще одним представителем России Алексеем Олейником, но в мае Фабрициу сдал положительную допинг-пробу — в моче спортсмена был обнаружен запрещенный препарат тренболон. В итоге, Вердума отстранили от участия в соревнованиях на два года, и он сможет вернуться в октагон только в мае 2020-го.

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